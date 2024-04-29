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Sabancı Holding (SAHOL) kesinleşen temettü tarihi ve miktarı duyurdu

Hacı Ömer Sabancı Holding'ten bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul'da kabul edilen temettü miktarı ve tarihi duyuruldu. Peki, Sabancı Holding ne zaman temettü verecek? İşte detaylar...

29 Nisan 2024 | 20:23
Sabancı Holding (SAHOL) kesinleşen temettü tarihi ve miktarı duyurdu

Sabancı Holding'ten bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul'un kar payı dağıtım kararı duyuruldu. Buna göre Sabancı Holding pay başına brüt 2,9430000 TL, net 2,6487000 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024

SABANCI HOLDİNG'TEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.427.320.000,00 TL net konsolide kardan,
- 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %264,87 ve brüt %294,30 oranında olmak üzere 6.181.406.477,30 TL nakit kar payı dağıtılmasına,
- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.200.523,64 TL ödenmesine,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Nakit kar payı ödemelerine 2 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.
 

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