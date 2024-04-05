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Şekerbank, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde

Şekerbank, Borsa İstanbul tarafından yayınlanan 21 Mart 2024 tarihli duyuruyla "BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi"nde yer aldı.

05 Nisan 2024 | 13:15
Şekerbank, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde

 Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı endekse girdi.

Banka, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki öncü rolü doğrultusunda faaliyet gösterdiği lokasyonlarında düşük karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarla endekse girmeye hak kazandı.

Endeks, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştirmesi ve bu alandaki riskleri yönetmesine odaklanıyor. Aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel düzeyde karşılaştırma imkanı sunuyor.

Banka, endekse dahil olmak için tüm şirketlerin karşılaması gereken kriterlerden "şirketlerin genel sürdürülebilirlik notunun 70 veya üzeri, her bir ana başlık notunun 60 veya üzeri, kategori notlarından en az 8'inin 50 veya üzeri olması" şartlarını karşıladı.

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