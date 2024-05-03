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Şekerbank (SKBANK) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Şekerbank, bugün KAP'a 2023 yıl kar payı dağıtımına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Peki, Şekerbank ne kadar ve ne zaman temettü ödeyecek? İşte detaylar:

03 Mayıs 2024 | 23:14
Şekerbank (SKBANK) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Şekerbank T.A.Ş. bugün (3 Mayıs 2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2023 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımı hakkında bildirimde bulundu. Buna göre Şekerbank pay başına brüt 0,0615591 TL, net 0,0554031 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 15 Mayıs 2024 olacak.

ŞEKERBANK'TAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2,445,692,488.67 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;
- % 5'inin 122,284,624.43 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,
- Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 93,000,000.00 TL'nin ortaklara birinci temettü, 7,500,000.00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili yıl ücretlerine kıyasen temettü olarak ödenmesini ve 21,500,000.00 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 2,900,000.00 TL'nin Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak üzere; 79,759,477.20 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına,
- Yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 2,118,748,387.04 TL'nin ve 371,191.98 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, ve temettü ödemelerinin 13.05.2024 tarihinde yapılması hususuna karar verilmiştir.

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