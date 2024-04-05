ARA
Bist 100
9329,47
2,2%
Bist 100
Dolar/TL
32,0148
0,3239%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7493
0,2093%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0844
0,0646%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2356,13
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK bülteninden: Bir yeni halka arz geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Gayrimenkul Yatırımın pay başına 135 liradan ilk halka arzını onayladı.

05 Nisan 2024 | 08:40
SPK bülteninden: Bir yeni halka arz geliyor

SPK bültenine göre, kurul Garanti BBVA'nın 6 milyar dolar, Fibabanka'nın 250 milyon dolar, Aktif Yatırım Bankası'nın 50 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvuruna onay verdi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırımın pay başına 135 liradan ilk halka arzını onaylayan SPK, Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Global-İst Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ve Trive Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kurul, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Ak Portföy Yönetimi, Foneria Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Tacirler Portföy Yönetimi ve QNB Finans Portföy Yönetimi ünvanlı fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin de olumlu karşılanmasına karar veren SPK, İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin 15 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 35 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

- Suç duyuruları

  • Kurul, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan “lamdabrokers” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile kendisinin veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak eden 3 gerçek kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.
  • Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaretin 30 Eylül 2023 tarihli 9 aylık bilançosunda gerekli düzeltmelerin yapılarak Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının 75 ve 78'inci paragraflarına uygun olarak tekrar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesine ve Şirketin 31 Aralık 2023 tarihli yıllık finansal tablosunu da TMS 38 Standardının 75 ve 78'inci paragraflarına uygun olarak hazırlaması ile dipnotlarda konuya ilişkin açıklama yapması gerektiği hususlarında bilgilendirilmesine karar verildi.
  • Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2353,49 0,13%
  • ALTIN ONS 2286,49 -0,2%
  • BIST 100 9318,94 2,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,445 0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35605 0,13218%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,375 0,0653%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0155 0,3261%
  • EURO/DOLAR 1,0843 0,0554%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7152 0,111%
  • STERLIN/DOLAR 1,26379 -0,02887%
Günün En Çok Okunanları
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Ford temettü tarihi kesinleşti Ne kadar temettü ödeyecek?
Ford temettü tarihi kesinleşti Ne kadar temettü ödeyecek?
Küresel ticarette ‘Orta Koridor’ fırsatı
GERİ
İLERİ
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Ford temettü tarihi kesinleşti Ne kadar temettü ödeyecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL