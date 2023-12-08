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SPK'dan Avrupakent GYO'ya halka arz izni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

08 Aralık 2023 | 09:36
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SPK'dan Avrupakent GYO'ya halka arz izni

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 55,08 liradan halka arz başvurusuna, Emek Elektrik Endüstrisi AŞ'nin 75 milyon liralık, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar 600 milyon liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar liralık, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 3 milyar liralık, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık ve Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 11 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna Kurul tarafından izin verildi.

Kurul, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin yurt içinde emir iletimine aracılık, yurt içinde işlem aracılığı, portföy aracılığı, genel saklama hizmeti ve sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerinde bulunmasına izin verdi, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararını aldı.

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