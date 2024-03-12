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Tekfen'den hisse alımı açıklaması

Tekfen 43,92 TL – 44,54 TL fiyat aralığında ağırlıklı (ortalama 44,304 TL) toplam 222.789 TL nominal değerli pay alımı yaptı.

12 Mart 2024 | 21:38
Son Güncellenme: 12 Mart 2024 | 21:45
Tekfen'den hisse alımı açıklaması

Tekfen, KAP'a hisse alımı açıklaması yaptı. 

Açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 12.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 43,92 TL – 44,54 TL (ağırlıklı ortalama 44,304 TL) fiyat aralığından toplam 222.789 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 753.650 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,2037'dir." denildi.

 

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