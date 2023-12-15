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İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Türkiye İş Bankası AŞ 10 milyar lira tutarındaki sermayesini 15 milyar artırarak 25 milyara çıkaracağını duyurdu.

15 Aralık 2023 | 20:25
Son Güncellenme: 15 Aralık 2023 | 20:32
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İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Türkiye İş Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 10 milyar lira tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15 milyar artırılarak kayıtlı sermaye tavanı olan 25 milyar liraya yükselteceğini bildirildi.

Açıklamada, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verileceği, esas sözleşmenin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadiline ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği belirtildi.

380 milyon dolarlık sürdürülebilir kaynak

Banka öte yandan 380 milyon dolarlık sürdürülebilir kaynak temin etti.

Yapılan açıklamaya göre İş Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör temsilcisi PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Banka ayrıca, 230 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı işlemi gerçekleştirdi.

İş Bankası; IFC, PROPARCO ve GGF ile imzaladığı sözleşmeyle sağlayacağı krediyi; yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği finansmanı ile 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen illerdeki kişilerin, çiftçilerin, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacak.

Banka, gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı işlemiyle de depremzede illerde kullandırılacak tüketici kredileri ile küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere sunulacak nakdi kredi tutarını sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirledi.

"Yılın başından beri sağlanan sürdürülebilir kaynaklar 2,4 milyar dolara ulaşacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, bankanın, ikili anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, sendikasyon, seküritizasyon, eurotahvil ihracı ve hazine işlemleriyle sürdürülebilirlik temalı kaynak temininde işlem çeşitliliğini artırmaya devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, ülkemize 2023 yılının başından beri 2,4 milyar dolar tutarına ulaşan sürdürülebilirlik temalı kaynak sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Sağlanan kaynakların büyük bir bölümünün deprem bölgesine yönelik kullanılacak olmasının önemine işaret eden Yalçın, depremin ilk gününden itibaren gerek kendi kaynaklarını gerekse dış kaynakları harekete geçirerek bölgeye verdikleri finansal desteği en üst düzeye çıkarmak üzere çalıştıklarını bildirdi.

Yalçın, deprem felaketlerinin bölgede yol açtığı etkilerin iyileştirilmesine kalıcı katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle dönemlerde, uluslararası finans kuruluşlarının da bu yöndeki desteklerini görmek çok değerli. Bankamızca IFC, PROPARCO ve GGF ile imzalanan bu sözleşme, gerek söz konusu kuruluşların Türkiye ekonomisine desteğini göstermesi, gerekse İş Bankası ile olan iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Deprem bölgesine yönelik kullandıracağımız kaynaklara ek olarak sağlanacak kaynaklarla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği gibi alanlara sağladığımız destekleri artırmaya, bu sayede ülkemizin net sıfır taahhütlerine ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, kadının iş hayatına katılımının artırılmasının sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinden biri olduğuna inanan bir kurum olarak; 2023 Mart'ta yayımladığımız Kadının Güçlenmesi Bildirgesi'ndeki ilkeler doğrultusunda kadının ekonomideki rolünü artırarak toplumdaki yerini de sağlamlaştırmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

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