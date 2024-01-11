Yabancı yatırımcı 300 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ocak haftasında net 299,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 45,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 11,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Aralık itibarıyla 29 milyar 536 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Ocak'ta 29 milyar 196,6 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 637,3 milyon dolardan 2 milyar 517,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 56,2 milyon dolardan 66,6 milyon dolara yükseldi.