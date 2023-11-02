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  • Yabancı yatırımcı 67,9 milyon dolarlık hisse sattı

Yabancı yatırımcı 67,9 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 67,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

02 Kasım 2023 | 17:19
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Yabancı yatırımcı 67,9 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Ekim haftasında net 67,9 milyon dolarlık hisse senedi, 10,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 20 Ekim itibarıyla 29 milyar 70,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Ekim'de 28 milyar 620,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 89,5 milyon dolardan 1 milyar 75,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 61,6 milyon dolardan 58,9 milyon dolara indi.

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