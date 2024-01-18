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Yabancılar, geçen hafta 157,4 milyon hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 157,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

18 Ocak 2024 | 15:33
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Yabancılar, geçen hafta 157,4 milyon hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Ocak haftasında net 157,4 milyon dolarlık hisse senedi, 424,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 5 Ocak itibarıyla 29 milyar 196,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Ocak'ta 30 milyar 789,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 517,5 milyon dolardan 2 milyar 956,8 milyon dolara yükselerek, 18 Şubat 2022 haftasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ŞBS stokları da 12 Ocak haftasında 66,6 milyon dolardan 84,8 milyon dolara çıktı.

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