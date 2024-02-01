ARA
Bist 100
8653,65
1,85%
Bist 100
Dolar/TL
30,3703
0,0814%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8252
-0,0049%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0808
0,0042%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1984,99
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı

Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 62,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

01 Şubat 2024 | 14:58
Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ocak haftasında net 62,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 19 Ocak itibarıyla 31 milyar 83,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Ocak'ta 32 milyar 238,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 880,8 milyon dolardan 2 milyar 754,6 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 26 Ocak haftasında 89,3 milyon dolardan 92,7 milyon dolara yükseldi.

İlgili Haberler
Yabancıların 2023'te en çok alım yaptığı 10 hisse ve getirisi
Yabancıların 2023'te en çok alım yaptığı 10 hisse ve getirisi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1984,99 0,02%
  • ALTIN ONS 2032,91 -0,1%
  • BIST 100 8653,65 1,85%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,859 -0,204%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34478 0,03161%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,4545 0,5399%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3703 0,0814%
  • EURO/DOLAR 1,0808 0,0042%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8252 -0,0049%
  • STERLIN/DOLAR 1,26479 -0,20633%
Günün En Çok Okunanları
2024'ün ilk halka arzları: SPK'dan iki şirketin halka arzına onay geldi
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
Üsküdar Üniversitesi 80 akademik personel alacak
GERİ
İLERİ
2024'ün ilk halka arzları: SPK'dan iki şirketin halka arzına onay geldi
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL