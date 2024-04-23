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Yarın borsada 3 şirket için temettü günü

Borsa İstanbul'da temettü veren 3 şirket için nakit par payı hak kullanım tarihi yarın... İşte bu hafta temettü ödeyecek o şirketler

23 Nisan 2024 | 19:26
Yarın borsada 3 şirket için temettü günü

Borsa İstanbul'da bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle işlemlere 1 gün ara verildi. 24 Nisan ise yani yarın ise 3 şirket için temettü günü... İşte o şirketler

1 Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)

Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) Çelebi 2023 yılı karından pay başına brüt 63,0000000 TL, net 56,7000000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın (24 Nisan 2024). Ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak duyurulmuştu.

2 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) Brisa pay başına brüt 3,3940000 TL, net 3,0546000 TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın yani 24 Nisan 2024. Ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024.

3 Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Koç Holding 2023 yılı karından pay başına brüt 8,0000000 TL, net 7,2000000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın (24 Nisan 2024). Ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak duyurulmuştu.
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