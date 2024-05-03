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Zorlu Enerji (ZOREN) temettü kararını duyurdu

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

03 Mayıs 2024 | 23:06
Zorlu Enerji (ZOREN) temettü kararını duyurdu

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş'den bugün (3 Mayıs) KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi: Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 3 Mayıs 2024 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Şirketin 2023 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem karı oluşmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de net dönem karı oluşmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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