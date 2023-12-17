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  • Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Ünlü ismin siparişi satışları katladı

Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Ünlü ismin siparişi satışları katladı

ABD'de, Kansas City'deki küçük bir butik sahibi, birisinin web sitesinden sahte bir sipariş verdiğini düşündü. Ancak yanılıyordu... Çünkü, sipariş gerçekten de bu yıl dünyanın en çok konuşulan isimlerinden Taylor Swift içindi...

17 Aralık 2023 | 11:16
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Dolandırıcılık sandılar, gerçek çıktı: Ünlü ismin siparişi satışları katladı

Insider'ın aktardığı habere göre 38 yaşındaki Chris Harrington'ın Kansas City, Missouri'deki butiğine Ekim ayı sonlarında internet üzerinden 1.200 dolardan fazla tutan vintage ürün siparişi geldi. Bu sipariş onun için alışılmadıktı. Çünkü, vintage ürünler daha pahalı olduğu için müşterileri genelde 1 ürün sipariş ediyordu.

Gizemli müşteri Amerikan futbolu takımı Kansas City Chiefs'ye ilişkin kıyafetler sipariş etmiş. Mağazanın online ticaret platformu ise alışverişi şüpheli bulup 'orta/dolandırıcılık riski' uyarısı göndermiş.  Ancak Harrington'ın ekibi, satın alma işlemini gerçekleştiren hesabın gerçekten de Taylor Swift ile bağlantılı olduğuna emin olmuş.

ERKEK ARKADAŞININ MAÇINDA GİYİNCE...

Swift, gerçekten de Kansas City Chefs'in Buffalo Bills maçında sipariş ettiği ürünlerden giydi. Harrington şöyle anlatıyor: "Arkadaşlarıma siparişten bahsetmiştim, bana kısa mesajlar atmaya başladılar, adeta çıldırdılar... Kız arkadaşım fark edince koşarak yanıma geldi, 'bizim ürünümüzü gidiyor' dedi". Harrington, Swift'in ya da ekibinin mağazasını nereden duyduğunu bilmediğini söylüyor. Bir ihtimal Swift'in erkek arkadaşı olan Chiefs oyuncusu Travis Kelce ile bağlantılı olabilir çünkü o mağazayı Instagram'da takip ediyor.

Harrington yaptığı açıklamada "48 saat içinde yüzlerce sipariş aldık. Bazen Chiefs maçı kazanırsa işlerimiz artar ama o günlere göre kat kat fazla sipariş var ve maçı da kaybettik. Bu Taylor etkisi" diyor. Swift'in maçta giydiği 250 dolarlık ürüne ise adeta talep yağmış. 
 

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