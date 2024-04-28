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“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”

İnşaat, gayrimenkul, liman, turizm ve enerjide faal olan Akfen Holding, inşaat ve maden şirketlerini halka arz etmek üzere çalışıyor.

28 Nisan 2024
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, mayıs ayında Akfen İnşaat’ı halka arz etmeyi planladıklarını söylüyor.

Akfen Holding, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve enerji şirketinin ardından Akfen İnşaat ve ardından İlbak ortaklığındaki Acacia Madencilik şirketini halka arza hazırlanıyor.

Hatırlanacağı gibi, Akfen Holding portföyünü daha anlaşılır kılmak hedefiyle 2016 yılında borsadan çıkmıştı. Ardından şirketleri tek tek halka arz etme stratejisiyle borsaya geri dönen grup, halka arz yoluculuğuna önümüzdeki günlerde Akfen İnşaat ve ardından ikinci planda Acacia Maden şirketiyle devam edecek.

Halka arz sürecini Ekonomist’e anlatan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, mayıs ayı sonunda inşaat, yıl sonunda ise maden şirketini halka arz etmek üzere çalıştıklarını belirtiyor. 

Akfen İnşaat’ın geçen yıl 2,3 milyar TL ciro gerçekleştirdiğini ve portföyünde yer alan varlıkların 1,1 milyar doları aştığını söyleyen Selim Akın, tahminen yüzde 25 civarında bir payın halka arz edilebileceğini söylüyor. 

Yurtdışı yatırımlar konusunda da fırsatları yakından izlediklerini aktaran Selim Akın ile grubun yeni dönem büyüme stratejisini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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