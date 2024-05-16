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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri zamlandı (16 Mayıs 2024 Avrasya Tüneli geçiş ücretleri tarifesi)

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. İşte 16 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olacak Avrasya Tüneli geçiş ücretleri tarifesi...

16 Mayıs 2024 | 11:18
Avrasya Tüneli geçiş ücretleri zamlandı (16 Mayıs 2024 Avrasya Tüneli geçiş ücretleri tarifesi)

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 16 Mayıs 2024 tarihi itibariyle zam geldi. Tünelin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.

Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda; "Tüm Sürücülerimizin Dikkatine! 16 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti tarifesine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Tarife bilgilendirmesiyle ilgili yapılan duyuruda ise;

"16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.

Not: 05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır. Ücretlere KDV dahildir." ifadelerine yer verildi.

 

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