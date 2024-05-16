ARA
Bist 100
10247,06
0,87%
Bist 100
Dolar/TL
32,2149
0,1506%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1265
0,3344%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0874
-0,0919%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2475,35
0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İgdaş'ı halka arz etmeyi planlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İgdaş'ı halka arz etmeyi planlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İgdaş'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını açıkladı.

16 Mayıs 2024 | 10:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İgdaş'ı halka arz etmeyi planlıyor

İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, belediye meclisinde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İgdaş’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi.

Bloomberg’ün sorularını yanıtlayan Vural, “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

İgdaş’ın halka arz planı ilk olarak 2010’larda gündeme gelmiş ancak hayata geçememişti. Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İgdaş’ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyleyen Vural, İgdaş’taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti. İgdaş 2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

Vural “Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

İBB Meclisi’nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.

İGDAŞ'ın ardından sırada İspark mı var?

Vural, otopark şirketi İspark’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. Vural, İgdaş’ın ardından sıranın İspark’a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2475,35 0,33%
  • ALTIN ONS 2389,96 0,17%
  • BIST 100 10247,06 0,87%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,338 -0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36173 0,10844%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,9275 -0,2342%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2149 0,1506%
  • EURO/DOLAR 1,0874 -0,0919%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1265 0,3344%
  • STERLIN/DOLAR 1,26792 -0,04612%
Günün En Çok Okunanları
Kış, daha ne kadar devam edecek?
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
Tevkifat oranlarına ince ayar
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
Bakan Şimşek'ten Brüksel'de enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten Brüksel'de enflasyon mesajı
EBRD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü
GERİ
İLERİ
Kış, daha ne kadar devam edecek?
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
ABD'li perakende devi Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tevkifat oranlarına ince ayar
O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler
Bakan Şimşek'ten Brüksel'de enflasyon mesajı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL