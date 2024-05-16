İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İgdaş'ı halka arz etmeyi planlıyor

İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, belediye meclisinde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İgdaş’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi.

Bloomberg’ün sorularını yanıtlayan Vural, “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

İgdaş’ın halka arz planı ilk olarak 2010’larda gündeme gelmiş ancak hayata geçememişti. Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İgdaş’ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyleyen Vural, İgdaş’taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti. İgdaş 2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

Vural “Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

İBB Meclisi’nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.

İGDAŞ'ın ardından sırada İspark mı var?

Vural, otopark şirketi İspark’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. Vural, İgdaş’ın ardından sıranın İspark’a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.