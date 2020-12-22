İngiltere’de ortaya çıkan ve dünyayı telaşlandıran COVID-19’un yeni türü için rahatlatan açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsünün mutasyon geçiren yeni türünün ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde bir video konferans düzenleyen Ghebreyesus “Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve bekleniyordu” dedi.

Bu değişikliğin virüsü nasıl etkilediğini anlamak için çalışmaların devam ettiğini belirten Ghebreyesus, “Şu anda virüsün yayılmasını sınırlandırmak için gerekli önlemleri almanın ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

DSÖ’nün COVID-19’a karşı mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove de bir soruya verdiği yanıtta “İngiltere, yeni tip koronavirüsünün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti” ifadelerini kullandı.

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan ise “Bir denge bulmalıyız. Şeffaflığa sahip olmak ve olayları halka olduğu gibi anlatmak çok önemlidir, ancak bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu anlamak da önemlidir” ifadelerini kullandı.

Virüsün mutasyona uğramasına olumlu yönden bakan Ryan, “Bir virüsü bu kadar yakından dikkatle ve bilimsel olarak gerçek zamanlı izleyebilmek, küresel halk sağlığı için gerçekten olumlu gelişmedir ve bu tür sürveyansı yapan ülkeler takdir edilmelidir” dedi.

İngiltere’ye yönelik ulaşım kısıtlamalarına değinen Ryan, “Seyahat engelleri koyan ülkeler riskleri değerlendirirken çok dikkatli davranıyorlar. Ancak herkesin bunun olduğunu fark etmesi de önemlidir, bu değişkenler meydana gelir” ifadelerini kullandı.

DSÖ Baş Bilimcisi Soumya Swaminathan ise yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar bir dizi değişiklik ve mutasyon görmemize rağmen, hiçbiri virüsün şu anda kullanılan terapötik maddelerden herhangi birine, ilaçlara veya geliştirilmekte olan aşılara duyarlılığı üzerinde önemli bir etki yapmadı ve umuyoruz ki bu durum böyle olmaya devam edecek” dedi.