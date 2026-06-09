Galler’de dedektörle bulunan 15 bin Roma sikkesi malum soruyu akıllara getirdi: "Kim sakladı ve neden dönmedi?"

Yaklaşık 15.000 sikkeden oluştuğu tahmin edilen ve toplam ağırlığı 60 kilogramı (130 pound) aşan iki kil çömlek içine doldurulmuş bu buluntu, şu anda Cardiff Ulusal Müzesi'nde inceleniyor.
Eco News Online'da yer alan habere göre; definenin boyutu şaşırtıcı olsa da, asıl hikaye bu sikkelerin neleri açığa çıkarabileceğiyle ilgili. Bir define sadece eski paralardan oluşan bir yığın değildir; o, donup kalmış bir karardır. Birinin servetini toprağa sakladığı ve nedenini muhtemelen hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğimiz sebeplerden dolayı geri dönemediği bir anı temsil eder.
1 Yağmur altında gelen sinyal
(Haber görselleri yapay zeka ile temsili olarak üretilmiştir)
Moss, yıllardır bu bölgede arama yapıyordu. Daha önce 2018 yılında yakınlarda daha küçük bir Roma definesi bulmuştu, bu da ona ıslak toprağın altında hâlâ başka sırların yattığını düşündürüyordu.
Derken o sinyal geldi. Yüzeyin yaklaşık 50 santimetre altından gelen, zayıf, sabit ve derinden bir sinyaldi. Moss, "O derinlikte bunun bir demir parçası olmasını bekliyordum," dedi; ancak kısa süre sonra içi sikke dolu kil bir çömleğin kenarını fark etti.
İlk çömleğin zarar görmeden dikkatlice çıkarılması saatler sürdü. Birkaç gün sonra aynı bölgede yapılan bir başka aramada, hemen yakında ikinci bir çömlek daha bulundu. Tek bir yerde iki farklı define... Bu her hafta sonu yaşanacak bir şey değildi.
2 Çömleklerin içinden ne çıktı?
İlk raporlar, yeni definenin Roma denarius'ları ve gümüş kaplama "radiate" (ışın taçlı) sikkeler içerdiğini gösteriyor. Denarius, imparatorluk genelinde maaşlar, ticaret ve günlük ödemeler için kullanılan yaygın bir Roma gümüş sikkesiydi. Gümüş kaplama radiate sikkeler ise dışarıdan gümüş gibi görünse de genellikle altında daha ucuz bir metal barındırıyordu.
Bu detay oldukça önemli. Sikkelerin bu karışımı; araştırmacılara bu paranın askeri maaşlardan mı, yerel ticaretten mi, vergilerden mi, birikimlerden mi yoksa aynı anda birkaç kaynaktan mı geldiğini söyleyebilir. Pratik anlamda bu, yaklaşık 2.000 yıl öncesine ait finansal bir ayak izidir.
Uzmanlar ayrıca gruptaki en yeni sikkeyi de arayacaklar. Bu sikke, definenin ne zaman gömüldüğünü tarihlemeye yardımcı olabilir; çünkü bir birikim, içindeki en yeni parça basılmadan önce toprağa gömülmüş olamaz.
3 Galler neden önemli?
Roma dönemi Galler'i, imparatorluğun sadece kendi halinde bir sınırı değildi. Roma gücünün yerel yaşam tarzlarıyla buluştuğu kaleler, yollar, vadiler, çiftlikler ve kutsal alanlardan oluşan bir bölgeydi. Kuzey Galler'de çoklu çömleklerden oluşan büyük bir definenin bulunmasını özellikle önemli kılan da budur.
Arkeolog Peter Guest liderliğinde Cardiff Üniversitesi tarafından yürütülen büyük bir proje kapsamında, Galler'deki 1.172 farklı buluntu noktasından 52.000'den fazla Demir Çağı ve Roma sikkesi kaydedilmişti. Bu araştırma, sikke buluntularının sadece parayı değil, aynı zamanda Roma yönetiminin en batı ucundaki fethi, kimliği ve kültürel değişimi açıklamaya da yardımcı olabileceğini gösterdi.
Peki bu define ne katabilir? Oldukça çok şey. Sikkeler belirli imparatorlar veya darphaneler etrafında yoğunlaşıyorsa bu durum, askerlerin hareketine, vergi akışına veya yerel halkın Roma ekonomisiyle kurduğu etkileşime işaret edebilir.
4 Mikroskop altındaki sikkeler
Sikkeler hikayelerini anlatmadan önce, konservatörlerin onların parçalanmasını önlemesi gerekiyor. Toprak, nem ve korozyon, antik sikkeleri havayla temas ettikleri anda kırılgan hale getirebilir. Bu yüzden ilk adım sergilemek değil, koruma altına alıp sabitlemektir.
Moss ve Tom Taylor tarafından daha önce Caerhun'da bulunan bir başka define, önlerindeki işe dair bir ipucu veriyor. Amgueddfa Cymru (Galler Müzesi), bu daha eski buluntunun, gümüş denarius'lar ile gümüş ve bakır alaşımlı radiate'ler dahil olmak üzere 2.733 sikke içerdiğini; hatta bazı gümüş sikkelerin çömleğin ağzına yakın yerlerde ince deri keseler içinde tutulduğunu belirtmişti.
O önceki vakada uzmanlar, çömleği tamamen açmadan önce içini görebilmek için üç boyutlu bir röntgen görüntüsü sağlayan BT (bilgisayarlı tomografi) taraması kullanmışlardı. Yeni define de aynı sabrı gerektirebilir. Zira her bir katman büyük önem taşıyabilir.
5 Neden bu kadar çok para gömüldü?
İnsanlar genellikle ortada hiçbir sebep yokken bu kadar çok parayı toprağa gömmezlerdi. Defineler bazen korku, şiddet, siyasi belirsizlik veya yerel bir kriz anında saklanırdı. Diğer zamanlarda ise anlamlı bir alanın yakınına bırakılan dini adaklar olabilirlerdi.
Hikayenin çetrefilli hale geldiği yer de burası. Caerhun'daki eski buluntular, uzun bir biriktirme dönemine işaret ediyordu; yaşlı sikkeler çömleğin alt kısımlarında, daha yenileri ise üst kısımlara yakın yerlerdeydi. Bu durum, birinin zaman içinde bir kavanoza sürekli yeni birikimler eklemesine benziyordu.
Yeni bulunan define de aynı modeli gösterebilir mi? Belki de. Eğer öyleyse, bu keşif bir kişinin veya topluluğun yıllarca servet biriktirdiğine ve ardından etraflarındaki dünya güvensiz hissettirmeye başladığında bunu sakladığına işaret edebilir.
6 Bundan sonra ne olacak?
Birleşik Krallık yasalarına göre, hazine olma ihtimali bulunan buluntular, keşfedildikten veya hazine olabileceğinin fark edilmesinden sonraki 14 gün içinde yerel bir Buluntu İrtibat Görevlisine bildirilmelidir. Sonrasında adli tabip soruşturması buluntunun yasal olarak hazine sayılıp sayılmayacağına karar verir ve müzeler bunu satın almak için başvuruda bulunabilir.
Taşınabilir Eserler Programı halk tarafından yapılan arkeolojik keşifleri kayıt altına alır; böylece araştırmacılar sadece izole nesnelere hayran kalmakla kalmaz, bölge genelindeki kalıpları da görebilirler. Sorumlu bir şekilde bildirim yapılmasının önemi bu kayıtlardan gelir. Konumu bilinmeyen bir sikke sadece bir madeni paradır, ancak bağlamı içindeki bir sikke tarihe dönüşebilir.
Eğer bir müze, değer tespitinin ardından defineyi satın alırsa, keşif yasal olarak ve iyi niyetle yapıldığı takdirde, bulana ve arazi sahibine bir ödül verilebilir. Yerel topluluklar için en iyi sonuç ise bellidir: Sikkelerin, hikayelerinin başladığı yere yakın bir yerde kalması.
7 Sorularla dolu bir tarla
Şimdilik, Kuzey Galler definesi titiz incelemeler altında bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Araştırmacıların hâlâ sikkeleri sayması, temizlemesi, tarihlemesi ve Galler ile Britanya'daki diğer buluntularla karşılaştırması gerekiyor. Bu yavaş ilerleyen çalışma, bir dedektörün öttüğü an kadar dramatik duyulmayabilir; ancak keşfin bilgiye dönüştüğü yer tam olarak burasıdır.
Moss, buluştan sonraki hislerini şu sözlerle özetledi: "İçimden bir ses bana her zaman burada daha fazlasının olduğunu söylüyordu." Bu önsezi, arkeologlara Roma dönemi Galler'ine bir saraydan ya da savaş alanından değil, bir zamanlar birinin bir servet sakladığı çamurlu bir tarladan yeniden bakma fırsatı sundu.