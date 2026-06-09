Galler’de dedektörle bulunan 15 bin Roma sikkesi malum soruyu akıllara getirdi: "Kim sakladı ve neden dönmedi?"

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Moss, yıllardır bu bölgede arama yapıyordu. Daha önce 2018 yılında yakınlarda daha küçük bir Roma definesi bulmuştu, bu da ona ıslak toprağın altında hâlâ başka sırların yattığını düşündürüyordu.

Derken o sinyal geldi. Yüzeyin yaklaşık 50 santimetre altından gelen, zayıf, sabit ve derinden bir sinyaldi. Moss, "O derinlikte bunun bir demir parçası olmasını bekliyordum," dedi; ancak kısa süre sonra içi sikke dolu kil bir çömleğin kenarını fark etti.

İlk çömleğin zarar görmeden dikkatlice çıkarılması saatler sürdü. Birkaç gün sonra aynı bölgede yapılan bir başka aramada, hemen yakında ikinci bir çömlek daha bulundu. Tek bir yerde iki farklı define... Bu her hafta sonu yaşanacak bir şey değildi.