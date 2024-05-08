Korea Times'ın haberine göre Koreliler yatırım olarak marketlerde satılan kart biçimindeki altınları alıyor. Ülkedeki perakende devi BGF Retail tarafından işletilen market zinciri CU, müşterilerine minik altın külçeleri satmak için KOMSCO ile işbirliği yapıyor. KOMSCO ülkede banknot, hükümet onaylı hatıra paraları ve külçe üretimiyle görevli.

Tebrik mesajları, doğum günü dilekleri gibi farklı tasarımlardaki kartlarlarda yer alan tırnak büyüklüğündeki altınların fiyatı ağırlık bakımından farklılık gösterir. Kart tipi altın üç türden oluşuyor: 0,5g, 1g ve 1,87g. Altınlar 10 farklı kart biçiminde geliyor.

CU verilerine göre en çok alan yapan yaş grubu %41,3'lük oranla 30'lu yaş grubu. Bunu 40'lı yaşlar (%36,2), 50'li yaşlar (%15,6) ve 20'li yaşlardakiler (%6,8) izlemiş.



