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Titanik'teki en zengin adamın saati satışa çıkıyor

Facianın yaşandığı RMS Titanik'teki en zengin yolcunun taktığı altın saat açık artırmada satılacak.

27 Nisan 2024 | 00:55
Titanik'teki en zengin adamın saati satışa çıkıyor

Titanik'le birlikte batan ve faciadan 7 gün sonra cesedi bulunan John Jacob Astor'a ait altın bir cep saati İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Henry Aldridge & Son müzayede evinde satışa sunuldu. İşte müzayede evinden yapılan açıklamanın detayları...

1 EŞİNİ FİLİKAYA BİNDİRDİ

EŞİNİ FİLİKAYA BİNDİRDİ 'Batmaz' denilen yolcu gemisi Titanik 14 Nisan 1912 günü saat 11:40'ta bir buzdağına çarptı ve su almaya başladı. Astor ilk başta geminin ciddi bir tehlike altında olduğuna inanmıyordu. Ancak daha sonra geminin batmakta olduğu ve kaptanın gece yarısından sonra bir tahliye başlattığı anlaşıldı. Müzayede evine göre Astor, hamile eşi Madeleine'nin cankurtaran filikasına binmesine yardım etti. Eşine eşlik edip edemeyeceğini sordu ve karısının "hassas durumundan" bahsetti. Tüm kadınlar ve çocuklar gidene kadar beklemesi gerektiği söylendikten sonra Astor'un filikadaki eşine eldivenlerini attığı bildirildi. Müzayedevine göre Astor en son yazar Jacques Futrelle ile sohbet edip sigara içerken görüldü. Faciada eşi Madeleine hayatta kaldı. Futrelle ve Astor kurtulamadı.

2 BİR HAFTA SONRA BULUNDU

BİR HAFTA SONRA BULUNDU John Jacob Astor'un cesedi 22 Nisan'da Titanik'in battığı yerden çok da uzak olmayan bir yerden çıkarıldı. “JJA” yazılı 14 ayar altın Waltham cep saati de Astor'un cesedi Atlantik Okyanusu'ndan çıkarıldığında bulundu.

3 NE KADARA SATILACAK?

NE KADARA SATILACAK? Müzayede evi Henry Aldridge & Son'un genel müdürü Andrew Aldridge'e göre saat 125.000 ila 188.000 dolar arasında bir fiyata satılabilir. Astor'un cesedinde bulunan özel eşyaları önce oğlu Vincent Astor'a gönderilmiş. Müzayede evine göre Vincent, 1935 yılında saati John Jacob Astor'un genel sekreteri William Dobbyn IV'ün küçük oğluna vaftiz hediyesi olarak verdi. Saat 1990'lara kadar Dobbyn Ailesi'nde kaldı. Bu yıllarda düzenlenen bir müzayede de ise şu anki sahibi aldı. Müzayede de John Jacob Astor IV'ün kol düğmeleri de satışa çıkacak.

4 GEMİDEKİ EN ZENGİN YOLCUYDU

GEMİDEKİ EN ZENGİN YOLCUYDU Astor, RMS Titanik'teki en zengin yolcu olarak biliniyordu ve o zamanlar net servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında olduğu düşünülüyordu. O dönemki serveti yaklaşık 87 milyon dolar (bugünkü birkaç milyar dolara eşdeğer) olarak hesaplanıyordu.
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