YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) sınav giriş belgesi ile belirlenecek olan sınav yerleri şimdiden adayların gündemine gelmeye başladı. Sınava girecek olan öğrenciler, YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla öğrenciler sınava girecekleri ilçe ve okulları öğrenebilecekler.

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden açıklanıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı takvimle birlikte YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek.

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başlayacak ve puanlara göre üniversite listelenmesi yapılacak.