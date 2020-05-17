Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in modaratörlüğündeki zirvede, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Zirvede, perakende sektörü ve e-ticarette gelişmeler, tüketicinin talepleri doğrultusunda yaşanan dönüşüm ve salgın sonrası döneme ilişkin beklenti ve öngörüler değerlendirildi.

300’ÜN ÜZERİNDE KATILIM

300’ün üzerinde iş insanının katıldığı CEO Club Online Summit, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Talat Yeşiloğlu, konuşmasında, “CEO Club Online Summit ile İstanbul dışında Gaziantep, Hatay, İzmir, Eskişe10hir, Denizli, Ankara, Samsun, Antalya gibi illerin yanında Hindistan, Körfez Bölgesi, Azerbaycan, Almanya, İrlanda ve ABD’den de katılım sağladık ve erişimi genişlettik.

Bu toplantılarla yeni dönemin stratejilerini oluşturan iş insanlarına iyi bir veri seti sunmaya çalışıyoruz” dedi.

TELEKOM SEKTÖRÜNE YANSIMALAR

Koronavirüs salgınının ekonomiden siyasete, eğitimden tüketime tüm alanlarda köklü değişimler yarattığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, hem işletmelerin hem de tüketicilerin dijitalleşmenin önemini net bir şekilde gördüğünü vurguladı.

Şahin, şöyle konuştu: “Hayatımızda artık ‘yeni normal’ diye bir kavram var. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde tüketim alışkanlarımız da değişti. Hem kullandığımız ürünlerde hem de satın aldığımız kanallarda değişim gözlemliyoruz. Süreç içerisinde son tüketiciye dönen, ev içi tüketime odaklanan, daha büyük hacimli ürünleri hızlı ve hijyenik şekilde teslim eden firmalar pozitif bir şekilde ayrıştı. Tüketici alışkanlıklarındaki değişim telekom sektörüne de yansıdı.”

Vodafone özelinde mobil trafikte yüzde 10 ve sabitte yüzde 60’a varan artışlar gözlemlediklerini söyleyen Meltem Bakiler Şahin, salgın sonrası süreçte uzaktan çalışmanın rafa kalkmayacağı, hibrit bir çalışma sistemine geçileceği görüşünde olduklarını anlattı. Şahin, “Yani ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu, iki tarafında da birbirini beslediği bir düzen söz konusu olabilir” dedi. Vodafone Business olarak her zaman olduğu gibi bu süreçlerde de işletmelerin yanında olduklarını da ifade etti.

E-TİCARET 3 KAT BÜYÜDÜ

Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, tüketicinin dilini çok iyi anlayıp ona göre hareket eden markalar için bu sürecin fırsat dönemi olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Genel olarak evdegeçirilen vakit markalar için değerli. Onlara yönelik inovasyon ve iletişim önem kazandı. Sağlık, hijyen ve bağışıklık konuları burada önemli. İhracatta yerel üretim ve yerel kaynakların kullanımı öne çıkacak. Gıda ve gıdanın izlenebilirliği de önemli olacak” dedi.

Hızlı tüketim ürün satışlarının e-ticaret içindeki payının pandemi öncesinde de yükseldiğini belirten Didem Şekerel Erdoğan, pandemiyle birlikte perakendede bu dönüşümün hızlandığını, e-ticaretin üç kat büyüdüğünü ifade etti. Erdoğan, ‘’Perakendede genel bir dönüşüm zaten vardı. Bütün kanalların buna ayak uyduracağını düşünüyorum. Özellikle hızlı teslimat alışverişi ön planda bulunuyor’’ diye konuştu. 100 ülkede yapılan araştırmada evde yemek yeme alışkanlıklarında Türkiye’de farklılık ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin evde yemek yapmada yüzde 80 oranla Avrupa’da birinci sırada olduğunu açıkladı.

ÇOKLU KANAL KULLANIMI ARTIYOR

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, dijitalleşmenin artacağını ama tam olarak dijitale geçiş beklemediklerini söyledi. Çoklu kanal kullanımının olduğu bir döneme geçileceğini, şirketlerin dijitale yeni bir iş modeli olarak bakacaklarını ifade etti. Turnaoğlu, “Her kanalın alışverişcisi farklı. Ürün ve fiyatta değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Örneğin, e-ticaret daha büyük boyutta ürünlere uygun. O nedenle buna göre değişiklik yapılmalı” diye konuştu.

Tankut Turnaoğlu, markaların topluma katkı anlamında iletişim kurmaları gerektiğini kaydetti. Markaların süreci samimi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmesi ve ayrıca umut aşılaması gerektiğini de belirtti. Turnaoğlu, sağlık ve hijyen odaklı ürünlere olan talep, dijital tüketim ve medyadaki artış, işlerle ilgili artan endişe, topluma katkı sunan proje beklentisi ile artan umut ve gülmeye olan ihtiyacın pandemi ve sonrasında kalıcı olacak beş iletişim trendi olduğunu da kaydetti.