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Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024’te (UEZ 2024) konuşacak isimlerden biri de küresel giyim markası LC Waikiki’nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük olacak.

05 Nisan 2024 | 17:15
Vahap Küçük, UEZ2024’te konuşacak

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024 (UEZ 2024) için geri sayım başladı. 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek iş dünyasının en büyük ve etkili zirvesinde bu yıl da her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyadan birbirinden değerli isimler, düzenlenecek panellerde katılımcılarla buluşacak. Bu isimlerden biri de Türkiye’nin küresel giyim markası LC Waikiki’nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük olacak. Küçük, zirvede LC Waikiki’nin başarı hikayesini ve yeni dönemde küresel büyüme hedeflerini anlatacak.

3 KITADA 1000 MAĞAZAYA ULAŞTI

1961 Malatya Doğanşehir doğumlu Vahap Küçük; 90’lı yılların başında Tema Tekstil Pazarlama A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Aynı dönemde LC Waikiki markasının dünyadaki tüm lisans hakları Tema Tekstil bünyesine geçti ve tamamen Türk markası haline geldi. Bugün ise "İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" misyonu ile 3 kıtada, 47 ülkede, 1000 mağaza ve 47 bin 700 çalışanı ile global bir Türk markası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 

2003 yılına kadar grubun Genel Müdürlük görevini üstlenen Vahap Küçük, 2003 yılından beri de perakende şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor.

Kayıt ve bilgi için: www.uludagekonomizirvesi.org
uez2024@jollymice.com / 0538 276 83 43
Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024

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