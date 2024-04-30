ARA
Bist 100
10093,97
0,11%
Bist 100
Dolar/TL
32,379
-0,392%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7139
-0,6429%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0721
-0,0051%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2405,59
-1,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 30 Nisan canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 30 Nisan canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 30 Nisan 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

30 Nisan 2024 | 08:59
Son Güncellenme: 30 Nisan 2024 | 09:10
Dolar bugün ne kadar? 30 Nisan canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4400 liradan, avro 34,7360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,4380 liradan alınan dolar, 32,4400 liradan satılıyor. 34,7340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,7360 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3800 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7340 lira olmuştu.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2405,59 -1,47%
  • ALTIN ONS 2310,83 -1,06%
  • BIST 100 10093,97 0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,913 0,366%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36901 0,20825%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,3 -0,0321%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,379 -0,392%
  • EURO/DOLAR 1,0721 -0,0051%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7139 -0,6429%
  • STERLIN/DOLAR 1,25451 -0,13612%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tereyağına yeni kriterler geliyor... 7 maddede yeni kurallar
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL