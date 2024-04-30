Bilanço dönemi başladı: Hangi bankada nasıl sonuçlar bekleniyor?

Borsa İstanbul’da (BİST) enflasyon muhasebesi nedeniyle şirketlere ek süre verildiğinden henüz 2023 yılı son çeyrek bilanço açıklamaları tamamlansa da 2024 yılı ilk çeyrek bilanço dönemi de başladı. Bankalar tarafında bilanço sezonuna dün itibarıyla Garanti BBVA ile start verildi.

GARANTİ’DEN 22,5 MİLYAR TL NET KÂR

Garanti BBVA’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında net kârı 22 milyar 480 milyon TL oldu. Aktif büyüklüğü 2 trilyon 462 milyar 475 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1 trilyon 853 milyar 956 milyon TL oldu. Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 71 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 9,3 büyümeyle 1 trilyon 750 milyar 964 milyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı (BDDK’nın geçici önlemleri) hariç yüzde 15,4, öz kaynak kârlılığı yüzde 36, aktif kârlılığı ise yüzde 3,9 seviyelerinde gerçekleşti.

“2024’ÜN EN ZAYIF ÇEYREĞİ OLABİLİR”

Garanti BBVA’da ilk çeyrek tablosu böyleyken diğer bankalara yönelik beklentiler de merak ediliyor. 2024’ün ilk çeyreğinde sektör genelinde marjların baskılanmaya devam ettiği öngören ve bu dönemim 2024’ün en zayıf çeyreği olmasını bekleyen Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu; çoğunlukla swap maliyetlerindeki yüzde 50 üzeri artış ve TÜFE’ye endeksli tahvillerin düşen katkısının marjlarda ciddi daralmalara neden olacağını tahmin ediyor.

Bunun yanında maaş zamları nedeniyle artan operasyonel giderlerin de bu çeyrek net kârı baskılayan bir diğer unsur olacağı görüşündeki Akkoyunlu; net ücret komisyon gelirlerinin ortalama yüzde 14’lük artışla gelişimini sürdürmesini, operasyonel giderlerin ortalama yüzde 23 artış göstermesini bekliyor. Buna ek olarak provizyon giderlerinde yatay artış öngörürken geçen çeyrekteki vergi gelirine kıyasla bu çeyrek vergi gideri oluşacağını kaydeden Ali Kerim Akkoyunlu; sonuç olarak rapor kapsamındaki bankalarda net kârda çeyreklik ortalama yüzde 32’lik keskin bir düşüş, yıldan yıla ise yüzde 8’lik bir artış beklediklerini belirtiyor.

HANGİ BANKADA NASIL SONUÇLAR BEKLENİYOR?

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu, bankalar özelindeki öngörülerini şöyle aktarıyor:

• VAKIFBANK VE TSKB: Sektör için zayıf geçen bu çeyrekte net kâr artışı göstermesini beklediğimiz Vakıfbank’ın ve neredeyse yatay sonuçlar ile TSKB’nin öne çıkmasını bekliyoruz. Vakıfbank’ın, düşen marjlara rağmen model güncellemesi nedeniyle oluşan tek seferlik karşılık dönüşleri sebebiyle net kârında yüzde 20’lik artış bekliyoruz. TSKB’nin bu çeyrek yüksek swap maliyetleri nedeniyle marjlarındaki gerilemeye ve normalleşen iştirak gelirlerine rağmen kredi risk maliyetinin sektörün altında seyretmesiyle net kârının bu çeyrek yataya yakın kalacağını öngörüyoruz.

• AKBANK: Akbank’ın maaş zamları nedeniyle artan operasyonel giderlerine kıyasla göreceli düşük swap maliyeti ve tek seferlik tahsilat gelirleriyle sektörün altında seyreden kredi risk maliyetiyle özel mevduat benzerlerine kıyasla net kârında göreceli sınırlı düşüş bekliyoruz.

• YAPI KREDİ VE İŞ BANKASI: Yapı Kredi’de ve İş Bankası’nda marjlarda daralma ve net kârlılıkta keskin düşüşler bekliyoruz.

• HALKBANK: Halkbank’ın Vergi Usul Kanunu’na göre mali zararda olması nedeniyle yüksek vergi geliri ile net kârını 2 katına çıkartabileceğini tahmin ediyoruz.

Ak Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Hakan Aygün’un bankalara ilişkin beklentileri ise şu şekilde:

• ALBARAKA TÜRK: Net kâr payı gelirinin önceki çeyreğe göre sert düşmesi önemli ölçüde 2023 son çeyrekte yazılan 2 milyar TL tutarındaki iştirak değerlemesinin (4Ç23'te aynı tutarda serbest karşılık ayrılmıştı) mevsimselliğinden kaynaklandı. Ancak net kârdaki gerileme artan swap maliyetleri ile net kâr payı marjındaki düşüşten ve maaş düzeltmesi ile net faaliyet giderinin belirgin artışından geldi. Faaliyet giderindeki artışın 0,6 milyar TL'lik kısmı da önceki çeyrekte ayrılan ilgili karşılığın iptal edilerek faaliyet gideri altına yazılmasından kaynaklanıyor ve sonuca etkisi bulunmuyor.

• HALKBANK: Halkbank’ın 2024 ilk çeyrekte vergi öncesi zararının önceki çeyreğe göre artarak 6 milyar TL'ye yaklaşmasını, buna karşılık vergi aktifi etkisiyle net kârın 4,3 milyar TL düzeyinde gelmesini bekliyoruz. Halkbank'ın TÜFE varsayımını yüzde 65 seviyesinde sabit tutmasını; bu nedenle TÜFE gelirinin de 30 milyar TL ile önceki çeyrek düzeyinde gelmesini bekliyoruz. Sınırlı kredi artışı ve kredi getirisinde toparlanma ile birlikte bankanın çekirdek faiz gelirinde de sınırlı bir toparlanma bekliyoruz. Buna karşılık önceki çeyreklerde izlenen karşılık ayırma politikasında belirgin bir sıkılaşma ve buna bağlı olarak önceki çeyrek negatif seyreden kredi risk maliyetinde belirgin artış öngörüyoruz. Halkbank için ayrıca faaliyet gider artışının, komisyon gelir artışının 2 katı olmasını bekliyoruz.

• İŞ BANKASI: İş Bankası'nın ilk çeyrekte net kârındaki yüzde 50 düzeyinde düşüş beklentimiz; (i) kredi-mevduat getiri makasındaki bozulma ve swap maliyeti artış etkisini, (ii) faaliyet giderlerinde, maaş ayarlaması sonucu yüzde 25-30 dönemsel artışı, (iii) önceki çeyrekte daha güçlü olan pozitif vergi etkisini ve (iv) iştirak gelirindeki dönemsel gerilemeyi yansıtıyor. Buna karşılık TÜFE tahvil gelirindeki azalmanın ortalamaya kıyasla daha sınırlı düzeyde kalmasını, yüzde 15 düzeyinde komisyon gelir artışı sağlanmasını ve kredi risk maliyetinin önceki çeyreğe göre sınırlı rahatlamasını bekliyoruz. Bu beklentiler paralelinde yüzde 15 düzeyinde hesapladığımız ilk çeyrek öz kaynak getirisi bankanın yüzde 30'un üzeri olarak belirlediği 2024 hedefinin belirgin altında bulunuyor.

• TSKB: TSKB'nin ilk çeyrek net kârında önceki çeyreğe göre düşük tek haneli gerileme ve yıllık bazda güçlü artış bekliyoruz. Net kârın önceki çeyreğe göre gerilemesi TÜFE tahvil gelirinde önceki çeyreğe göre 100 milyon TL düşüş beklentisini yansıtıyor. Buna karşılık artan swap maliyeti ve gerileyen hazine işlem gelirlerinin d e kârlılığı baskılayacağını, buna karşılık önceki çeyreklerde korunan yüksek karşılık ayırma politikasında dönem kârını destekleyecek yönde belirgin bir normalleşme yaşanmasını öngörüyoruz. Karşılık giderlerinin azalması makro beklentilerinde iyileşme ve model güncellemesini yansıtıyor.

• VAKIFBANK: Vakıfbank'ın ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre (vergi etkisi haricinde) net kârını artıran tek banka olarak ayrışmasını bekliyoruz. TÜFE tahvil gelirinde (TÜFE varsayımı yüzde 40 ile) yüzde 50'ye yakın (16 milyar TL) düşüş ve kredi-mevduat getiri makasında 100 baz puan daralma beklentimize karşın net kâr performansına ilişkin iyimserliğimiz belirgin düşen karşılık gideri baskısından kaynaklanıyor. Vakıfbank'ın ilk çeyrekte makro senaryolardaki toparlanmaya bağlı olarak model güncellemesi yapmasını ve bir miktar karşılık iptal etmesini bekleriz. Bu beklentiler paralelinde yüzde 25'in üzerinde hesapladığımız öz kaynak kârlılık oranı bankanın 2024 yılı için öngördüğü yüzde 18-19 seviyeleri ile kıyaslandığında yukarı yönlü hedef güncelleme potansiyeline işaret ediyor.

• YAPI KREDİ: Yapı Kredi'nin ilk çeyrek swap giderinde rakiplere ve önceki dönem performansına göre çok daha belirgin artış öngörüyoruz. Buna bağlı olarak bankanın çekirdek net faiz marjındaki daralmanın sektör ortalamasının üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan TÜFE tahvil gelirindeki azalmanın (TÜFE varsayımı yüzde 45) 3 milyar TL ile sınırlı kalmasını bekliyoruz. Net faiz gelirindeki düşüşe ilaveten bankanın karşılık gider maliyetinin d e artmasını öngörüyoruz. Diğer taraftan komisyon gelirlerinde yüzde 20 ve faaliyet giderinde (rakiplerden olumlu yönde ayrışacak şekilde) düşük tek haneli artışlar net kârdaki daralmayı yüzde 48 ile sınırlar diye tahmin ediyoruz.

