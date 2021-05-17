Uğur Çivi ile Candaş Sual’in askerde başlayan arkadaşlıkları, 2015’te Kolay Randevu ile iş ortaklığına dönüştü. Güzellik hizmeti almak isteyenlerin uygun işletmeyi bulmasına aracılık eden şirket, SalonAppy ürünüyle ise işletmelerin randevu, ürün ve paket satışı gibi süreçlerini kolaylaştırıyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

SalonAppy ile 51 ülkedeki iş yerlerine hizmet sunan ve 2021’de yüzde 100 büyüme hedefleyen şirketin ortakları, “Türkiye’de ve dünyada en iddialı salon yönetim sistemi çözümlerinden biriyiz” diyor.

Genelde ailelerin çoğu, çocuklarının okulu bitirdikten sonra kurumsal hayata atılmasını ve emekliliğe kadar kurumsal olduğundan ‘garanti’ olarak gördükleri işlerde çalışmasını bekliyor.

Bu anlayış; ailelerin ve toplumun nezdinde başarı kriteri olarak görülse de artık dijital çağda olduğumuz gerçeği, göz ardı edilemeyecek bir dönüşümü ve başarı kriterlerinin değişimini de beraberinde getiriyor. Bu değişim; özellikle genç kuşakların ‘kurumsal iş hayatı’ zorlamasından sıyrılıp özgün fikirlerini hayata geçirmesinin ve girişimcilik ekosisteminin büyümesinin de önünü açıyor.

ASKERDE BAŞLAYAN ORTAKLIK

Endüstri mühendisi Uğur Çivi ile makine mühendisi Candaş Sual’in; ‘kurumsal hayatın aradıkları şey olmadığını deneyimle öğrenme’ noktasında askerde kesişen yolları; 2015’te Kolay Randevu ile start up dünyasının bir oyuncusu olmalarına vesile oluyor.

Başta şahsi birikimleriyle ilerleyen iki ortak, BIC Angels ve Altay Tınar’dan aldıkları 350 bin TL’lik melek yatırımla şirketi resmi olarak kuruyor ve ilk ekip arkadaşlarının da dâhil edilmesiyle bu girişim, fikir olmaktan çıkıp fiili bir işe dönüşüyor.

Kolay Randevu ekibi; 350 bin TL’lik ilk melek yatırımın ardından, Çekyalı ve Polonyalı üç VC’den ilk turdaki yatırımcılarının da katılımıyla 2016-2018 arasında, üç parça halinde toplamda 800 bin Euro yatırım alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

Kolay Randevu’nun ilk zamanlarından bu yana yatırımcı ve mentor olarak en çok desteği veren kişilerin başında ise Ömer Erkmen ve Altaynar geliyor.

ONLİNE GÜZELLİK PAZARYERİ

Kolay Randevu; güzellik hizmeti almak isteyenlerin fiyat, konum, müşteri memnuniyeti gibi birçok kritere göre inceleme yaparak uygun işletmeyi bulmasına aracılık ediyor.

İşletmelerin de hem internette görünür olması sağlanıyor, hem de randevu süreçleri kolaylaştırılıyor. Kolay Randevu’nun ardından ise SalonAppy hayata geçiyor. Bu ürünle güzellik işletmelerine; randevularını tek noktadan yönetme olanağı veriliyor.

Ayrıca işletmelerin ürün ve paket satışı, stok ve müşteri takibi gibi diğer dijital ihtiyaçlarını da bu ürün üzerinden A’dan Z’ye çözmeleri sağlanıyor. Kolay Randevu ayağında yalnızca Türkiye’de faaliyet gösterilirken, SalonAppy tarafında ise 51 ülkede bu sistemi ücretli üyelik paketleriyle kullanan üye iş yerleri mevcut.

Kolay Randevu Kurucu Ortağı ve CEO’su Uğur Çivi, güzellik ve kişisel bakım hizmetleri sektörünün ana odakları olduğunu söylüyor.

Bu kategoriye giren başlıca işletme tiplerini kuaförler, berberler, güzellik merkezleri ve salonları ile tırnak ve makyaj stüdyoları olarak sıralayan Çivi, güzellik sektörü dışında yazılım çözümlerini kullanan az sayıda işletmenin de sistemde mevcut olduğunu kaydediyor. Uğur Çivi; son kullanıcı tarafında ise bu işletmelerin tüm müşterilerini hedef kitle olarak tanımlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BÜYÜME

2020’de, Kolay Randevu ile SalonAppy’nin ana odağı olan güzellik ve kişisel bakım hizmetleri, kısıtlamaların en çok etkilediği sektörler arasında yer aldı. 2020’nin kendileri için de sıra dışı bir yıl olduğunu kaydeden Uğur Çivi, “Tüm güzellik işletmelerinin ilk kez tamamen kapatıldığı 2020 Mart-Mayıs döneminde 2020 için tek hedefimiz hayatta kalmaktı” diyor.

Ancak bu işletmelerin 11 Mayıs 2020 itibarıyla ‘randevuyla çalışma koşulu’ ile açılmasına izin verilmesiyle kriz de fırsata dönüyor. 2020 Mayıs-Temmuz arasında önceki beş yılda hiç yaşamadıkları bir yoğunlukla karşılaştıklarını aktaran Uğur Çivi, bu sefer de bu kısa süreli ekstra talebe yanıt vermekte zorlandıklarını söylüyor.

Takip eden aylarda ise yoğunluğun hemen hemen pandemi öncesi seviyelere geldiğine dikkat çeken Çivi, mevcut süreçte ise getirilen yasaklara da bağlı olarak değişen bir tempoyla yola devam ettiklerini belirtiyor.

Uğur Çivi, “Büyüme olarak 2019; 2017-2018’deki hatalarımızdan ders alarak toparlanmayla geçti. 2020 ise sağlam bir temel üzerine sürdürülebilir, kontrol edilebilir ve ölçeklenebilir olarak sağlıklı büyüme gösterdiğimiz ilk yıl oldu” diyor.

ÜYE İŞ YERLERİNE AVANTAJ SAĞLANIYOR

Kolay Randevu sisteminde, işletmelerin ve müşterilerin girdiği aylık toplam randevu sayısı 500 binin üzerinde. Kolay Randevu Kurucu Ortağı Candaş Sual, buna ücretsiz paketlerle sistemi kullanan salonlar da dâhil edildiğinde dünya çapında yaklaşık 2 bin işletmeye ulaştıklarına dikkat çekiyor.

Sual; üye iş yerlerine Kolay Randevu üzerinden gönderdikleri yeni müşterilerle ek iş hacmi yarattıklarına işaret ediyor.

Candaş Sual, “İşleyişlerini daha verimli yönetmelerine, müşteri memnuniyetlerini takip etmelerini sağlayarak müşteri portföylerinden daha fazla kazanç elde etmelerine ve daha kısıtlı kaynakla daha çok iş yapabilmelerine önayak oluyoruz” diye de ekliyor.

2020’de; Türkiye’de ve yurtdışında özellikle SalonAppy’e artan talebe yanıt verebilmek için satış ve satış sonrası destek tarafında işe alımlarla ekibi büyüten Kolay Randevu, teknik altyapısını da geliştiriyor.

Candaş Sual, 2021’de hayata geçirmek üzere planladıkları teknik geliştirme çalışmalarına 2020 Mart’ta-ki kapanmayla birlikte başladıklarını söylüyor.

Şirket, tüm sektörün kapandığı bu dönemi, geleceğe yatırım yaparak ve sektörün tekrar açılarak toparlanacağı dönemde müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için kullanarak geçirdi.

Candaş Sual, bu çalışmaların sonunda 2021 Nisan başında SalonAppy uygulamasında yeni sistemi aktif hale getirdikleri bilgisini veriyor. Sual, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında en iddialı salon yönetim sistemi çözümlerinden biri haline geldiklerinin de altını çiziyor.

“YATIRIM TURUNA ÇIKACAĞIZ”

Peki, Kolay Randevu’nun 2021 iş planları arasında neler var? Uğur Çivi; 2021 ajandasını ‘geçmiş yıllardan gelen tecrübeyle altyapıyı ve uygulamaları yeni ve daha gelişmiş versiyonlarıyla güncellemek ve online ödeme gibi yeni özellikleri devreye almak’ üzerine kurduklarını vurguluyor.

Türkiye’den ve yurtdışından artan talebe ekibi daha da büyüterek en iyi şekilde yanıt vereceklerini söyleyen Çivi, 2021’i yüzde 100’e yakın büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini de sözlerine ekliyor.

Kolay Randevu ekibinin yeni bir yatırım turuna çıkma planı da var. Ancak Candaş Sual, bunun takvimini biraz da dünyanın pandeminin etkilerinden ne kadar hızlı toparlanabildiğinin belirleyeceğini kaydediyor.

RANDEVULARIN YÜZDE 20’Sİ YURTDIŞINDAN GELİYOR

Yurtdışından yatırımcıları olmakla birlikte, Kolay Randevu tüm sermayesiyle Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye’den dünyanın dört bir yanındaki güzellik işletmelerine salon yönetim sistemi çözümü olan SalonAppy’nin ihracatını gerçekleştirerek ülkeye döviz girdisi de sağlıyor.

10-20 bin nüfuslu ada ülkelerinden, Avrupa, Amerika ve Afrika’daki birçok ülkeye kadar toplamda 51 ülkede üye iş yeri olan Kolay Randevu’nun güncel durumda sistemine giren randevuların yaklaşık yüzde 20’si yurtdışından geliyor. Şirket, belli bir rota belirleyip ilerlemek yerine ürünlerine hangi ülke ve coğrafyalardan talep geliyorsa ona yanıt vererek ilerliyor. Bugüne kadar iş yapılan en büyük yurtdışı pazarı ise İspanyolca konuşulan ülkeler oluşturuyor.