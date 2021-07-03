Uzun yıllar süren profesyonel hayatından sonra dekorasyona olan ilgisinden yola çıkarak ev tekstil markası Hommdays’i hayata geçiren Duyguhan Paşabeyoğlu, “Ülkemizde çok kaliteli işlerin yapıldığını, Avrupa pazarında Hommdays markasıyla göstermek istiyoruz” diyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Eğitimimi İngiltere’de tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek aile şirketinde çalışmaya başlayan Duyguhan Paşabeyoğlu, 12 seneye aşkın süre Paşabeyoğlu Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldıktan sonra kendi girişimi ile yeni bir kulvara girdi.

Dekorasyona olan ilgisinden yola çıkarak ev tekstil markası Hommdays’i hayata geçiren Paşebeyoğlu, sorularımızı yanıtladı.

Markanızı kurmaktaki amacınızı anlatır mısınız?

Hommdays markası için 1 seneyi aşkın bir süre hummalı bir çalışma içerisine girdik. En büyük gayemiz bizi tercih eden müşterilerimizin özel yaşamlarındaki konforu üst seviyeye çekebilmek. Hommdays kurulurken, yapmış olduğumuz araştırmalarda şunu farkettik ki; herkesin bildiği üzere tekstilde bizim ülkemiz çok başarılı.

Bu da bizim hem gururumuzu okşadı hem de en büyük motivasyon kaynağımız oldu. “Yerli Üretim” felsefesine ek olarak “ Sadeliğin ihtişamı” için çalıştık. Minimalliğe ve şıklığa önem verdik. Ürünlerimizi Denizli ve Bursa’da yaptırdık.

Hedef pazarınız nedir?

Hedefimiz yurtdışı pazarına girmek, bunun içinde çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Ürünlerimize güvenimiz tam. Ülkemiz de çok kaliteli işlerin yapıldığını, Avrupa pazarında da Hommdays markasını göstermek istiyoruz. Hommdays yeni doğan, ve emin adımlarla ilerleyen bir marka oldu bizim için.

Pandemi dönemi işleriniz nasıl etkilendi? Bu dönemde tekstil ve dekorasyonda yeni trendler ortaya çıktı mı?

Biz pandeminin başında kurulan bir firmayız. Pandeminin hem avantajlarını gördük hem de dezavantajlarını. İlk önce size avantajlarından bahsetmek isteriz; pandemi süresince herkes evlerinde daha fazla vakit geçirdiği için; konfor alanlarımız bizler için çok önem kazandı.

Pandemi öncesi bir çoğumuzun bunu fazla önemsemediğini fark ettik. Bunun yanı sıra çoğumuz daha sıklıkla evlerimizin dekorasyonlarını değiştirir olduk. Tabii konfor ve rahatlık denince ilk başta aklımıza ev tekstili gelmekte. Hommdays’te nevresim takımından, yatak örtüsü; pikeden, pijamaya ve göz bandına kadar bir çok ev tekstili ile ilgili ürün bulabilirsiniz.

Pijamalarımız ve göz bantlarımız vegan kumaştan üretildi. Hissiyatı; ipeğe dokunurmuşcasına yumuşak. Ayrıca; soya mumlarımızla da bulunduğunuz ortamı daha sağlıklı bir şekilde çok keyifli hale getirebilirsiniz. İster kokulu, ister kokusuz; tercih sizin.

Pandeminin bizde yarattığı en büyük dezavantaj; planlamış olduğumuz zaman da işlerimizi yürürlüğe sokamamamız. Maalesef bu süreçte bir çok iş yeri geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı için, görüşmelere gidilemediğinden bazı aksaklıklarımız olmadı değil fakat nihayetinde dilediğimiz, hayal ettiğimiz her şeyi yapmayı başardık.

“SHOWROOM AÇMAYI PLANLIYORUZ”

“Bizim için en önemlisi müşterilerimizin memnuniyeti, konforunu sağlayabilmek. Biz butik bir şirketiz. Bu butikliğimizi bozmadan, fabrikasyona dönmeden markamıza farklı ürünler de eklemek istiyoruz. Hedefimiz en kaliteli şekilde ürünlerimizi sunabilmek.

İsteyen müşterilerimiz ürünlerimizi Haliç’te ki ofisimizden randevu alarak görebilirler. Önümüzdeki 4-5 ay içerisinde merkezi bir yerde bir showroom açmayı planlıyoruz. Yurtdışı pazarında; ismimizden bahsettirebilmek. Harrods, Selfridges gibi büyük firmaların altında ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturabilmek hedeflerimizden bir kaçı.”