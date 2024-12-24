'5 değil, 5.5 G'ye hazırız'

Vodafone, altyapıdan müşteri hizmetlerine, her alanda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan oyuncular arasında yer alan şirketin bugüne kadar yaptığı yatırımın reel değeri 234,4 milyar TL'yi aştı.

2024’te mobil şebekesine bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katı yatırım yapan Vodafone’un, mağazalarının yeni nesil perakende dönüşümü için yaptığı yatırım ise 410 milyon TL’yi aştı. Sosyal yatırımlarına da devam eden Vodafone’un Vakıf çatısı altında gerçekleştirdiği projelerin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1,5 milyar TL’ye ulaştı.

2024’te veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında her biri 100 milyon dolar değerinde iki önemli ortaklığa imza atan Vodafone, Edgnex Data Centres by DAMAC ile İzmir’de yeni bir veri merkezi açmaya hazırlanıyor. Diğer yandan, YEO Teknoloji ile güneş enerjisi santralleri kurmak için işbirliği yapan Vodafone, kurulacak santrallerle mevcut yıllık enerji ihtiyacının %35’ini karşılayacak.

'YATIRIM İKLİMİNDE ÖNEMLİ ROLÜMÜZ VAR'

Şirketin 2024 yılı performansını ve 2025 hedeflerini paylaşmak üzere düzenlenen toplantıda konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “2024, Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Aynı zamanda, amaç odaklı bir şirket olarak toplumsal dönüşümdeki rolümüze odaklanmayı sürdürdük. Ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın reel değeri 234,4 milyar TL'yi aştı. Geçtiğimiz yıl mobil şebekemize, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katı yatırım yaparak, rekor sayıda baz istasyonu ve kapasite artışı yapılmasını sağladık. Mağazalarımızın yeni nesil perakende dönüşümü için bugüne kadar 410 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptık" dedi.

'DAHA AKILLI, DAHA GÜVENİLİR'

Şirket için son bir yılın en önemli yatırımlarından birinin 5G hazırlıkları olduğunu kaydeden Aksoy, "5G takviminin bir an önce resmi olarak da uygulamaya geçmesini ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bizim Vodafone olarak lansmanını yapacağımız teknoloji aslında 5.5G teknolojisi olacak. 5G’nin bir ileri aşaması olan 5.5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı. Dolayısıyla, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak” diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLACAĞIZ'

Müşteri memnuniyetine çok önem verdiklerini vurgulayan Aksoy, şunları söyledi: Müşterilerimizin daha memnun etmek için yeni bir döneme girdik. Göreceksiniz Vodafone olarak bu konuda sadece operatörler arasında değil, Türkiye'de en iyi şirket olacağız. Bu bağlamda da 'Müşteri Memnuniyet Merkezi' çatısı altında uygulamalara başladık. Müşterilerimizden gelen önemli bir talep şuydu: 'Ben kullanımımı aşıyorum. Farkında değilim. Aşırı ücret ödüyorum.' Biz müşterilerimize kullanımı yüzde 80'e geldiğinde SMS gönderiyoruz. Yüzde 100'e gönderiyoruz. Ama müşterilerimiz 'SMS'leri görmüyoruz, fark etmiyoruz' diyor. Şu anda müşterilerimize kullanımları yüzde 80 ve yüzde 100'e geldiğinde tüm ekranı kaplayacak şekilde uyarı gönderiyoruz. Yine de aşarlarsa da müşterilerimizin aşım bedellerinin tamamını iade ediyoruz. Geçtiğimiz hafta devreye aldığımız ikinci kampanyamız mevcut müşterilerimizle ilgili. Mevcut müşterilerimize toplam değeri 5 milyar TL'yi aşan internet paketleri veriyoruz. Bu geçici kampanyalardan rahatsız olmamaları için. 5 GB'tan başlıyor. 100 GB'lık paketlere kadar gidiyor. Mevcut müşterilerimize bizde kalma sürelerine bağlı olarak veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu kampanyalara devam edeceğiz.'