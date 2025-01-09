'Atık savaşları ciddi boyutlara gelebilir'

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, 2025'te geri dönüşüm sektörüne talebin artacağını belirterek, "Geri dönüşümün ham maddesi olan ve yerüstü madenleri olarak adlandırdığımız kağıt, ambalaj atığı, plastik atıklar 2025'te çok daha değerli hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamayla 2024 yılını değerlendiren ve 2025'e dair beklentilerini paylaşan Eren, geri dönüşüm sektörünün 2025'e "döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve yeşil enerji" kavramlarıyla giriş yaptığını bildirdi.

Geçen yıl geri dönüşüm sektörünün iç pazarda kısmen daraldığını kaydeden Eren, bu süre zarfında üretici firmaların yurt dışı pazar ağını genişletme çalışmalarına tanıklık ettiklerini anlattı.

Eren, geri dönüşüm ham maddesini kullanan üretici firmaların sayılarında artış yaşandığını kaydederek, "Buradaki tüketim talebine karşılık sektörün teknoloji, makine, inovasyon ve AR-GE çalışmalarına yatırım yaparak, mevcut tesislerini büyüterek eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Sektör, her geçen yıl geliştirdiği yenilikçi ve rekabetçi teknolojisiyle dikkat çekiyor. 2025 itibarıyla geri dönüşüm sektörüne genel olarak talebin artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sektörün, 2024'te "yüksek enerji maliyetleri ve kira giderleri" ile "beyaz ve mavi yakalı tesis çalışanı istihdamında ve lojistikte yaşanan sorunlar" gibi problemlerle karşı karşıya kaldığını anlatan Eren, bu nedenle zaman zaman geri dönüşümden elde edilen ham madde fiyatlarının orijinal ham maddeden yukarıda kalabildiğini kaydetti.

'2025'TE SEKTÖRDEKİ HAREKETLİLİK ARTACAK'

Fatih Eren, bu yıl itibarıyla geri dönüşüm sektöründe teşviklerin artırılması konusunda gerekli adımların atılmasını istediklerini belirterek, plastiğin ham maddesi olan granülün 2025'te daha teknolojik olacağını ve kullanım alanının artacağını bildirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve benzeri yasal çerçevelerin önemine işaret eden ve firmaların geri dönüşüm odaklı stratejiler benimsemesi gerektiğini vurgulayan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle plastik ve elektronik atıkları ile tekstil atıklarına yönelik kotaların yükseltilmesi, sektördeki hareketliliği artıracak. Geri dönüşümün ham maddesi olan ve yerüstü madenleri olarak adlandırdığımız kağıt, ambalaj atığı, plastik atıklar 2025'te çok daha değerli hale gelecek. 2022 yılında kendisini hissettiren 'atık savaşları', bu sene ciddi boyutlara gelebilir. Burada markaların geri dönüşüm çalışmalarının belirleyici olacağını düşünmekteyiz."

Eren, Türk üretici tesis ve şirketlerin AB'deki yeni düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmelerinin önemine değinerek, 2025 yılında hızlıca yeniliklere entegre olunması gerektiğini vurguladı.

'SIFIR ATIK BELGESİ ALANLARIN SAYISI ARTACAK'

GEKADER Başkanı Eren, 2024'te "markaların sürdürülebilirlik ve atık yönetimi çalışmaları" ile "atıkların sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinde kullanılmasını" büyük mutlulukla takip ettiklerini belirterek, bunu yapan firma sayısında artış beklediklerini bildirdi.

Geri dönüşüme ihtiyacın 2025 yılında da yukarı yönlü seyredeceğini kaydeden Eren, "Dolayısıyla geri dönüşüm sektörünün her ne kadar dar boğazdan geçiyor olsa da önünün çok açık olduğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Eren, 2024'te Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ile sıfır atık proje ve çalışmalarının ismini sıklıkla duyduklarını kaydederek, uygulamanın bu yıl 30 bin adet noktada başlamasını beklediklerini, sıfır atık tarafında da çalışmaların iyi gittiğini, 2025'te sıfır atık belgesi alan firmaların sayısında da artış beklediklerini anlattı.

DÖNGÜSEL EKONOMİ OSB ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Fatih Eren, GEKADER'in geçen yıl yaptığı çalışmalardan ve hayata geçirdiği projelerden bahsederek, "Birçok eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık projesini 2025 yılında da sürdüreceğiz. Bugünün çocuklarının yarının ebeveynleri olacağı düşüncesiyle, bilinçli nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geri dönüşüm sektöründe dünyanın ilk 4 üretici ülkesinden birisi olduğunu kaydeden Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ihracatındaki kaliteyi ve nitelikli ürün miktarını yükseltmek için geliştirilmiş geri dönüşüm tesislerine hatta ileri dönüşüm tesislerine ihtiyaç var. Bu bakış açısıyla geri dönüşüm sektöründe hem sürdürülebilirlik hem de teknolojik altyapı olanağıyla Döngüsel Ekonomi Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımızı hızlandırdık. OSB projemizi Sakarya Karasu Limanı'na 3 kilometrelik mesafede kurmayı planlıyoruz. Böylece ihracatta lojistik maliyetleri de dengeleyeceğiz. Proje, Avrupa ve dünya standartlarında üretim yapabilmeye olanak sağlayacak. Sıfır atık belgesi olan Türkiye'nin ilk yeşil enerji OSB projesi olacak. Tesiste atık sular filtrelenerek peyzaj sulamada, fabrika atıkları ise yakma tesisinde enerjiye dönüşecek. 2025'in son çeyreğinde çalışmalara başlamayı hedefliyoruz."

Eren, firmaların yenilenebilir enerji yatırımlarından bahsederek, yeşil enerji kullanımının yaygınlaşması ve teşvik uygulamalarının artırılmasının ülke ekonomisine kazanç sağlayacağını bildirdi. AA

