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'Mesafe 11,2 kilometre kısalacak, süreye 25 dakikaya inecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Siverek Yolu'nda Kahta-Eceler mevkisinin resmi açılışını 28 Aralık'ta gerçekleştireceklerini belirterek, "Proje tamamlandığında seyahat süresi 25 dakikaya düşecek. Yıllık 953 milyon lira tasarruf edeceğiz." ifadesini kullandı.

25 Aralık 2024 | 14:19
'Mesafe 11,2 kilometre kısalacak, süreye 25 dakikaya inecek'

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kahta-Narince-Siverek Yolu'nda devam eden çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yolun 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini bildiren Uraloğlu, "Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık'ta da Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

- İki çift köprü ve iki üstgeçit tamamlandı

Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu'nda yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki iki çift köprü ve 60 metrelik iki üstgeçit köprüsünü de tamamladık."

- Güzergah 11,2 kilometre kısalacak

Yolun mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet verdiğine işaret eden Uraloğlu, "Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu 18 bin ton azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Heyelanlı kesimler terk edilecek

Uraloğlu, yol sayesinde, mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğinin altını çizerek, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını vurguladı.

Kahta-Siverek Yolu'nun sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

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