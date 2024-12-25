'ZAS'ta son aşamaya gelindi'

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Menteş, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında yaptığı değerlendirmede, finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini kapsamında son 1 yılda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Tüm süreçlerin faaliyet izniyle başlaması sebebiyle ilk olarak sektöre giriş sermayesinin 8 kata yakın artırılarak yatırım bankaları seviyesine çıkarıldığını belirten Menteş, riskli branşlarda mali güçle uyumlu üretim sınırlamaları getirildiğini ifade etti.

SEDDK Başkanı Menteş, mali bünye ve sermaye yeterliliği ölçümlemelerine ilişkin likiditeyi önemseyen sıkılaştırıcı düzenlemelere gidildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketlerin iç sistemleri ve bağımsız denetim standartlarına yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. 70’in üzerinde gözetim ve denetim dosyası tamamlanarak piyasa disiplinine ve mali bünye kriterlerine uymayanlara zamanında ve gerekli müeyyideler uygulandı, gözetim faaliyetlerimizin teknolojik destekle geliştirilmesi kapsamında adeta bir sigortacılık EDS mekanizması tesis edilerek sektörel ve dönemsel anomalilerin anında tespiti mümkün hale getirildi, sigortacılığın en önemli fonksiyonu olan hasar süreçlerinin iyileştirilmesi ve disipline edilmesi için mevzuat çalışması başlatıldı. Şirketlere stres testi uygulatılarak katastrofik risklere karşı önlemler gözden geçirildi. Sigortacılık Kanunu’nun mali bünye, şahsi sorumluluk ve güvence hesabına ilişkin maddelerinde reform niteliğinde değişiklikler öngören taslak tamamlandı ve uluslararası raporlama standartlarındaki değişime uyum süreci başlatıldı. Bir risk yönetim sanatı olan sigortacılığın istikrarlı bir şekilde büyüyerek ekonomimize sağladığı teminat, likidite ve tasarrufun artırılması için sektörün finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini içinde ilerlemesi vazgeçilmez ilkemizdir."

'İLERLEMELER KAYDEDİLDİ'

Bir taraftan bu şekilde piyasa disiplinine yönelik tedbirler alınırken diğer taraftan sigortacılık ve özel emeklilik alanında toplumun genelini ilgilendiren konularda önemli adımlar atmayı da ihmal etmediklerini dile getiren Menteş, bu doğrultuda, üst politika belgelerinde yer alan hedeflerle uyumlu olarak, Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve katılım sigortacılığında ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

SEDDK Başkanı, "Doğal afetlerden kaynaklanabilecek zararlara karşı vatandaşlarımızı korumak için tüm muhtemel doğal afetleri içeren bütüncül bir sigorta ürünü olarak tasarlanan Zorunlu Afet Sigortası ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. 20'den fazla ülke uygulaması taranmış, çok sayıda ülke ile görüşme ve toplantılar yapılmış, sektör paydaşlarının görüşleri alınmış ve elbette ülkemiz gerçekleri de dikkate alınarak bir taslak model oluşturulmuştur. Modele son şeklinin verilmesi için ilgili paydaşlarla çalışmalar devam etmektedir" şeklinde konuştu.

KATILIM SİGORTACILIĞI MEVZUATU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Finans Merkezi'nin gücü ile uluslararası katılım finans yatırımcılarına erişim ve etkileşim amacıyla, uluslararası çevrelerle çok sayıda toplantı, program ve çalıştay düzenlendiğini kaydeden Menteş, üst politika belgelerinde katılım sigortacılığının geliştirilmesine ilişkin hedefler yer aldığını vurguladı.

Davut Menteş, ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu, bütüncül ve kapsayıcı bir katılım sigortacılığı mevzuatı hazırlamak üzere çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yürütülen bu çalışmaların sigortacılık bilinci ve sigortalılık oranını artırmasında, bu alanda yatırım yapmak isteyen yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım finans için işaret ettiği yüzde15’lik pazar payına katılım sigortacılığının da ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını değerlendirmekteyiz" diye konuştu.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yıllardır sektörün gündemini meşgul eden trafik sigortasında çözümleme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarına değinen SEDDK Başkanı, bu kapsamda arz güvenliği, fiyat istikrarı, etkin risk yönetimi ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla kaçınma genelgesi, hasar maliyet endeksi, riskli sigortalılar havuzu, yüksek hasarlı araç gruplarında dinamik fiyatlamaya geçilmesi, talep teklif platformu gibi önemli düzenleme ve önlemler hayata geçirildiğini anlattı.

Hasar maliyet endeksine değinen Menteş, azami prim artışlarının söz konusu endeks değişimine göre güncellendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Endeksin hesaplanmasında kullanılan kalemlerden birinin asgari ücret artış oranı olup asgari ücret artışı primlere yansıyacaktır. Diğer yandan, Ocak 2025’ten itibaren sürücülerin risk durumuna göre ilave artış veya indirim sağlayacak yeni kurallar devreye girecektir. Ayrıca, araç sahiplerinin güvenlik standartlarını karşılayan nitelikli yedek parçaya ulaşabilmesi, yerli sanayinin desteklenerek cari açığın azaltılması ve sigorta maliyetlerinin düşürülmesi için ilgili Bakanlık ile birlikte orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçaların standartlarının belirlenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir."

DEPREM DIŞI AFETLER İÇİN DE TEMİNAT

Menteş, ZAS'ta deprem teminatına ek olarak, yanardağ püskürmesi, sel, taşkın, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da kapsama alınacağını ifade etti.

Türkiye genelinde 74 bin 315 bölge deprem için 7 risk grubuna, bu bölgelerin sel ve heyelan için de 5 risk grubuna ayrıldığını belirten Menteş, bu süreçte, her afet türü için özgün katsayıların belirlendiğini, bu katsayıların prim hesaplamalarında temel bir unsur olarak kullanılacağını dile getirdi.

SEDDK Başkanı, "ZAS kapsamındaki yeni afet türlerinin dahil edilmesiyle birlikte primlerde bir miktar artış öngörülmekle birlikte, temel hedefimiz, toplumun geniş kesimlerine ulaşarak güvence sağlamak ve primlerin ödenebilir seviyelerde tutulmasıdır. Sigortalılık oranını artırmak ve ülkemizdeki tüm sivil konutları sigorta teminatı altına almak en büyük önceliğimiz. Ayrıca, deprem dışındaki afetler için konut sakinlerine acil ihtiyaç teminatı sunulması da planlarımız arasında." dedi.

TES'te emeklilik yatırım fonları "çalışanların tüm hayat döngüsünü" dikkate alınarak kurgulanacak

TES'in çok güçlü bir tahsilat ve altyapı sistemine sahip olması, çalışan ve işverenler tarafından doğru anlaşılması, hukuki ihtilaf ve mağduriyetlere izin verilmemesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Menteş, model tasarımında takip ve tahsilat işlemleri ile birikimlerin değerlendirileceği emeklilik yatırım fonlarının "çalışanların tüm hayat döngüsünü" dikkate alacak şekilde kurgulanmasına öncelik verdiklerini dile getirdi.

SEDDK Başkanı, belirtilen alanların teknik detaylarına ilişkin süreçlerin tamamlanmasını müteakip, taslak mevzuat, etki analizleri ve projeksiyon çalışmalarının netleştirilerek ilgili paydaşlar ile istişare edilmesinin planlandığını vurgulayarak, "Sonrasında, Meclis'in takdirleri doğrultusunda ilerleyecek olan yasalaşma süreci ile beraber operasyonel altyapının hazırlanması ve işverenler ile çalışanların bilgilendirilmesi gibi hususların da düşünüldüğünde Kanunun yayımı tarihini müteakip asgari bir yıllık zaman dilimi sonunda yürürlüğe girebileceği öngörülmektedir." dedi.

BES fonlarının reel ekonomiye doğrudan yatırım yapabilmesi sağlanacak

Bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin en güncel konunun TES olduğunu anlatan SEDDK Başkanı, BES fonlarına ilişkin yapılan çalışmaya değindi.

Menteş,"Henüz konsept aşamasında olan ve farklı ülkelerde benzer uygulamalarına şahit olduğumuz bu projenin ana hatlarından bahsetmek gerekirse; bu kapsamda tasarlanacak BES fonlarının konut, altyapı, yenilenebilir enerji, savunma, havacılık, teknoloji, uzay gibi uzun vadeli, katma değer yaratan, stratejik önemi haiz ve karlı sektörlere doğrudan yatırım yapmasını sağlayarak bir taraftan katılımcılara uzun dönemli ve yüksek oranlı temettü getiri sunulması diğer taraftan ekonomik büyüme, istihdam ve tasarrufların artırılması gibi makro hedeflere katkıda bulunulması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uzun vadede, üniversite öğrencilerinin BES’e katılımlarını teşvik etmek ve sistemde kalmalarını sağlamak amacıyla ÜniBES programına yönelik düzenlemenin hayata geçirileceğini belirten Menteş, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrenciler için kamu tarafından 10 ay süreyle katkı payı yatırılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Menteş, bu tutarın öğrenciler tarafından yatırıma yönlendirileceğini ve sistemde kalmayı sürdürenlerin birikime hak kazanabileceğini vurguladı.

TSS'de 3 HASTANEDE PİLOT UYGULAMA

SEDDK Başkanı Menteş, özel sağlık sigortalarında, düzenleyici faaliyetleri doğrultusunda poliçe yenileme dönemlerinde ortaya çıkan sorunları gidermek ve sigortanın devamlılığını sağlamak amacıyla ömür boyu yenileme garantisi hakkının çerçevesini yeniden belirleme çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bekleme sürelerinin sigortacılık icaplarına uygun belirlenmesi noktasında da düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Menteş, geçiş işlemlerinde sigortalıların kazanılmış haklarını muhafaza edebileceği bir yapı kurmayı planladıklarını ve çalışmaların 2025 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Menteş, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın (TSS) gelişmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile de görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Üniversite hastanelerinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın kapsamına alınması ve sigortanın kullanım alanlarının geliştirilmesi noktasında sektör temsilcileri ve üniversite hastanelerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda 3 pilot üniversite hastanesinde uygulamanın başlatılması ve pilot uygulamalardan elde edilecek geri bildirimler ışığında tüm üniversite hastanelerinin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına dahil edilmesi hedeflenmektedir. Bu adım aynı zamanda fiyat rekabetine de katkı sunacaktır." diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI SİGORTACILIPIN YÜZYILI OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi her bakımdan daha da güçlendirerek geleceğe yön vermeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı vizyonuna sektör olarak her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerine işaret eden SEDDK Başkanı Menteş, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda sigortacılığın yüzyılı olacağını vurguladı.

Menteş, iki asırdan fazla bilgi ve tecrübe birikimiyle dünya sigortacılığında önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin, Emeklilik Gözetim Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta Bilgi Merkezi ve Sigorta Tahkim Komisyonu gibi birçok yenilikçi ve özellikli kuruluşuyla, sadece kendi sınırlarında değil, bölge ülkeler ve Türk devletlerine sigortacılık deneyimi ihraç ederek, güven ve dayanışmayı uluslararası boyuta taşıdığını söyledi.