100 milyar dolarlık hedef için 2030 vurgusu

Toplantıda, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için 2030 vurgusu yapıldı. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, finans ve fintek gibi stratejik sektörlerdeki fırsatların ele alındığı etkinlikte; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında iş birliğinin hızlandırılmasının önemini vurgularken, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, Türk-Amerikan ilişkilerinde teknoloji, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde iş birliğini artırmak için önemli fırsatlar olduğuna dikkat çekti. Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Başkanı Tankut Turnaoğlu da Türkiye’nin ABD’ye ihracatının hızla büyüdüğünü ve ABD’nin Türkiye’nin ikinci büyük ticaret pazarı haline geldiğini ifade ederek, iki ülkenin ekonomik bağlarının güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

TÜRKONFED ve İntegral Yatırım iş birliğiyle hayata geçirilen CEO Network Platformu, ilk etkinliğinde Türk-Amerikan ilişkilerine odaklandı. ‘Türk-Amerikan İlişkileri ve Transatlantik İş birliği’ temasıyla düzenlenen etkinlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerden stratejik sektörlerdeki iş birliklerine kadar birçok konu masaya yatırıldı. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi için atılacak adımların tartışıldığı toplantıda; yenilenebilir enerji, yapay zeka ve fintek gibi alanlardaki fırsatlar değerlendirildi. Türk iş dünyasının uluslararası bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan toplantıya; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN DAYANIŞMA GEREKİR

Transatlantik iş birliği bağlamında Türkiye ve ABD’nin bölgesel istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın ana aktörleri olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 31,3 milyar dolara ulaşmasıyla ekonomik ilişkilerin önemli bir noktaya geldiğine, bununla birlikte yenilenebilir enerji, yapay zeka, fintek çözümleri gibi stratejik alanlarda iş birliği fırsatları olduğuna vurgu yaptı. İlk toplanıtsı gerçekleştirilen CEO Network Platformu’nun yalnızca fikirlerin paylaşıldığı bir alan değil, aynı zamanda iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm ve politika önerilerinin üretildiği bir düşünce merkezi olmayı hedeflediğine değinen Sönmez şöyle devam etti; “İş dünyasının liderlerini bir araya getirerek, ortak akıl ve iş birliğini güçlendirmek, TÜRKONFED’in temel misyonlarından biridir. Bizler güçlü bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca bireysel başarılarla değil, aynı zamanda kolektif bir vizyon ve dayanışmayla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu toplantı serisi, bu vizyonun somut bir göstergesi ve geleceğe atılmış güçlü bir adımdır. Katılımcılarımızın bilgi birikimi ve deneyimlerinin bu platforma büyük değer katacağına yürekten inanıyoruz.”

FİNANS ALANINDA FIRSAT VAR

İş dünyasının vizyoner liderlerini bir araya getiren CEO Network Platformu’nun, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek stratejik iş birliklerini güçlendirmek ve liderleri global iş dünyasıyla daha da entegre hale getirmek amacıyla yola çıktığını dile getiren Kadir Cenk Ulukartal; Türk-Amerikan ilişkilerinde teknoloji, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde iş birliğini artırmak için önemli fırsatlar olduğunu vurguladı. Ulukartal, “Bu alanlarda yaratılabilecek sinerji, ülkelerimiz arasında sadece ticaretin değil, ortak bir vizyonun da temel taşlarını oluşturacaktır. İki ülke arasındaki potansiyelin çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Önümüzde, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak gibi iddialı bir hedef var. İntegral Yatırım olarak bizler de yalnızca finansal başarıyı değil aynı zamanda, uzun vadeli değer yaratmayı önemsiyoruz. Bu platformun, iki ülke arasında yeni iş birliği fırsatları doğuracağına, uzun vadeli stratejiler geliştireceğine ve yenilikçi çözümler sunacak bir ağ kuracağına yürekten inanıyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİNİ ARTIRDILAR

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerindeki potansiyele dikkat çeken Tankut Turnaoğlu, Türkiye’nin ABD’ye ihracatının son yıllarda hızla artarak ABD’yi Almanya’dan sonra ikinci büyük pazar haline getirdiğini vurguladı. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da iş birliğinin hızla ilerlemesi gerektiğini, bu bağlamda IBM, Microsoft, Netflix ve Amazon gibi şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini artırdığını kaydeden Turnaoğlu, Türkiye’nin ABD ile ekonomik ilişkilerde kat ettiği mesafenin, jeopolitik zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti. Turnaoğlu, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu ve bu projeksiyonla devam ederse bu hedefin 2030 yılında yakalanabileceğine dikkat çekti.

