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150 genç kariyer eğitimlerine katıldı

Starbucks Vakfı ve Alshaya Starbucks’ın arasındaki üç yıllık ortaklık kapsamında hayata geçirilen ‘Empower Me: Gençlik Programı’nın Türkiye’deki ilk adımı ‘Empower Me: Gençlik Zirvesi’, 150 gencin katılımıyla gerçekleşti.

23 Aralık 2024 | 19:44
150 genç kariyer eğitimlerine katıldı

5 gün süren zirvede, Türkiye’nin dört bir yanından katılan gençlere kariyer hazırlığının yanı sıra dijital bilgi ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan eğitimler verildi. Projenin bundan sonraki sürecinin eğitmeni olan gençler, kendi illerinde kazandıkları becerileri akran öğrenim sistemiyle diğer gençlere yayacak.

Alshaya Grubu, Starbucks Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğinde; Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki gençlere toplumsal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Empower Me: Gençlik Programı’nın ilk etabı tamamlandı. Bu kapsamda ‘Empower Me: Gençlik Zirvesi’ 11-15 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kısa sürede 650’nin üzerinde başvuru alan ‘Empower Me: Gençlik Zirvesi’ne 62 ilden 15-30 yaş arasındaki 150 genç katıldı. Zirve süresince dijital dönüşüm, döngüsel ekonomi, yapay zekâ, girişimcilik, 21. yüzyıl becerileri gibi konularda eğitimler alan gençler; liderlik, iletişim ve kariyer planlama gibi konularda uzman konuşmacılar ile bir araya gelme fırsatı buldu. Sosyal ağlarını güçlendiren gençler, ilham veren isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen panel oturumları ile yetkinliklerini artırırken, sosyal ve ekonomik dayanıklılıklarını güçlendirdi.

Zirveye katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençler, gönüllü eğitmen elçileri olarak bulundukları illerdeki yerel kurumların desteğiyle kazandıkları deneyimlerini diğer gençler ile paylaşacak, programa katılacak diğer gençleri eğitecek. Düzenlenecek girişimcilik programı ile de genç girişimciler, iş fikirlerini geliştirme imkânı bulacak ve başarılı projeler global girişimcilik yarışmalarına katılma fırsatı elde edecek.

Program kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da Habitat Derneği ile iş birliğinde eğitimler devam edecek.

3 yılda 250 bin gence ulaşılması hedefleniyor

Starbucks Vakfı ve Alshaya Starbucks’ın üç yıllık ortaklığı kapsamında Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da ‘Empower Me: Gençlik Programı’ başlatıldı. Program ile 15-30 yaş arasındaki gençlerin sosyal ve ekonomik hayatlarında uzun vadeli ve kalıcı bir fayda yaratılması hedefleniyor. Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve Kazakistan’da, Habitat Derneği iş birliği ile 1 yılda 85 bin, 3 yılın sonunda ise 250 bin gence mentorluk, girişim becerilerini geliştirme eğitimleri verilerek istihdam fırsatları yaratılması hedefleniyor.

 

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