CNBC 1990 yılından bu yana NATO’nun nasıl büyüdüğünü ve Rusya’nın izole edildiğini gösteren 2 harita paylaştı. Haberde, “Rusya, son 30 yılda Avrupa’nın geri kalanından giderek daha fazla izole oldu” yorumu yapılıyor.

Finlandiya ve İsveç’in bu hafta NATO askeri ittifakına katılma niyetlerini açıkladığını belirten haberde Ukrayna gibi Finlandiya’nın da Rusya ile uzun bir sınırı paylaştığı belirtildi.

CNBC’nin haberinde şu ifadeler yer alıyor:

1990 YILINDA AVRUPA

“1990′da, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonraki yıl, Rusya’nın egemenliğindeki Sovyetler Birliği, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve şimdi bağımsız olan birkaç başka ülkeyi içeriyordu. Rusya’nın hakim olduğu bir ittifak olan Varşova Paktı, şimdi hepsi de bağımsız olan altı uydu ülkeyi içeriyordu.

2022’DEKİ AVRUPA