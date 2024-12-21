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20 hibe koyunla başladı, 400'e çıktı

Kayseri'de oturan 49 yaşındaki Nigar Ünal, "Sera Gazının Azaltılması İçin Küçükbaş Hayvancılıkta Verimliliğin Artırılması Projesi" kapsamında hibe desteğiyle aldığı koyunların sayısını 400'e çıkardı.

21 Aralık 2024 | 16:51
Son Güncellenme: 21 Aralık 2024 | 17:05
20 hibe koyunla başladı, 400'e çıktı

Ünal, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı projeye başvurdu. Aldığı 20 Kangal akkaraman cinsi koyuna bakan Ünal, hayvan sayısını 400'e çıkardı.

Hayatında ilk kez sürü sahibi olan Ünal'a aile bireyleri de yardım ederek işlerini kolaylaştırıyor. Ünal, AA muhabirine, projeden yararlanmak için 2 oğlunun yardımıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu söyledi.

Bakımlarına özen gösterdiği hayvanlarının yemini ve suyunu elleriyle verdiğini dile getiren Ünal, "Koyunlara bakmaya 2 sene önce başladım. Sonra koyunlar doğum yapıp çoğaldı. Şu an koyun ve kuzularımın sayısı 400'e ulaştı." dedi.

BU İŞİ BİLMİYORDUM, BURADA ÖĞRENDİM

Devletin desteklerinin kadınlar için önemli olduğunu vurgulayan Ünal, "Devletimizin kadınlara yönelik desteği çok iyi bir şey. Çevremde devletten destek alıp koyun yetiştiren tek benim. İşimi seviyorum. Hoşuma gidiyor koyunlarla ilgilenmek, kuzulara bakmak." ifadelerini kullandı. Ünal, fabrikadan emekli eşinin ve çocuklarının kendisine destek verdiğini kaydetti. Koyunlarına bakmak için gecesini gündüzüne kattığını anlatan Ünal, doğum anı yaklaştığında evde kurulu kamera sisteminden hayvanları kontrol ettiğini belirtti. Zorlu bir süreç olsa da koyun ve kuzularının sayısını daha da artırmak istediğini ifade eden Ünal, "Kadınlar istedikten sonra her şeyi becerir. İlkokul mezunuyum, önceden koyun işini hiç bilmezdim, burada öğrendim." diye konuştu.
 

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Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
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