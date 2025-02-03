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2025 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat ayı kira artışı hesaplama örneği

Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki TÜFE Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Şubat ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

03 Şubat 2025 | 10:14
Son Güncellenme: 03 Şubat 2025 | 10:48
2025 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Şubat ayı kira artışı hesaplama örneği

Kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Ocak ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Ocak ayı enflasyonu ile birlikte Şubat ayı kira artış oranları da netleşti. 

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Şubat ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Aralık ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Kasım ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Şubat ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %56,35 olmasının ardından tavan zam yüzde %56,35 olarak belirlendi.

Şubat 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %56,35

Kira Artış Tutarı:  5 bin 635 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 635 TL

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