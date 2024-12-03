ARA
DOLAR
34,75
0,10%
DOLAR
EURO
36,57
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
2949,55
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
9868,35
1,93%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 2024 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği

2024 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği

Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki TÜFE Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aralık ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

03 Aralık 2024 | 10:11
Son Güncellenme: 03 Aralık 2024 | 10:50
2024 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği

Kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte Aralık ayı kira artış oranları da netleşti. 

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Aralık ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Aralık ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Kasım ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %60,45 olmasının ardından tavan zam yüzde %60,45 olarak belirlendi.

Aralık 2024  kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %60,45

Kira Artış Tutarı:  6 bin 45 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 45 TL


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2949,55 0,21%
  • ALTIN ONS 2640,1 0,11%
  • BIST 100 9868,35 1,93%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,96 0,274%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4018 -0,19792%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 106,01 -0,0163%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,75 0,1025%
  • EURO/DOLAR 1,0514 0,1267%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5716 0,2295%
  • STERLIN/DOLAR 1,26864 0,25248%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
Halka arz planlıyor: "İşleme kapasitemiz iki katına çıkacak"
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
Halka arz planlıyor: "İşleme kapasitemiz iki katına çıkacak"
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL