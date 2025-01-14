2025’te de sahadayız: Kenan Metal’in yenilikçi ürünleriyle güçlü vizyonu

Alüminyum profil ve yüzey işlemleri alanında sektörde öncü konumda bulunan Kenan Metal, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam ediyor. Modern tesisleri, yenilikçi çözümleri ve kaliteli ürünleri sayesinde uluslararası pazarlarda fark yaratırken, geleceğe yönelik büyük hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Firma, yenilikçi ürünleri ve sahada olmaya devam eden etkinlikleriyle global alanda rekabet gücünü artırmak için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Yatırım Odaklı Gelecek Planları

Kenan Metal, günümüzdeki başarısını yatırım odaklı stratejileri ve uzun vadeli planlarına borçlu. CEO Ersin Turgut'un belirttiğine göre, firma başarı odaklı bir yaklaşımla ilerliyor ve bu vizyonu şirketin tüm kararlarına yansıyor. Özellikle yurt dışı pazarlarına ağırlık vererek ihracat yapılan ülke sayısını 120'ye ulaştırmayı hedefleyen Kenan Metal, bu sayede globalde daha güçlü bir konuma yerleşmek istiyor.

Bu hedeflere ulaşmak için firma, altyapı ve kapasite artırımına odaklanan yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni üretim hatlarını devreye sokan Kenan Metal, şu anda yeni yatırım hedefleri için de çalışmalara başlamış durumda. Bu yatırımlarla birlikte firmanın toplam üretim kapasitesi ciddi oranda artarken, sektördeki rekabet avantajı da güçleniyor.

Kenan Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Turgut ile firmanın gelecek planları, global hedefleri ve sektördeki fark yaratan yaklaşımlarını konuştuk.

Soru: Kenan Metal'in bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ersin Turgut: Kenan Metal olarak sektörde öncü bir rol oynuyoruz ve yenilikçi ürünlerimizle sahada olmaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada hem yurt içinde hem de uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attığımızı söyleyebilirim. Sürekli yatırım yapan, kaliteyi öncelik haline getiren ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir firma olduk. Bu bakış açısı bizi bugün özellikle Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi kritik pazarlarda tercih edilen bir marka haline getirdi.

Soru: Gelecek için yatırım planlarınız neler?

Ersin Turgut: Bizim için başarı, sadece bugünü düşünerek elde edilecek bir şey değil. Uzun vadeli planlarımızı her yıl güzelce yapıyoruz ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Yeni üretim hattı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yatırımlarla birlikte üretim kapasitemizi artırarak sektörümüze çok daha fazla değer katacağız.

Önündeki on yıl boyunca da yatırımlarımız aralıksız devam edecek. Biz her zaman piyasa koşullarına ve global taleplere göre hareket ediyoruz. Bu esneklik, başarımızın en büyük anahtarı diyebilirim.

Soru: Kenan Metal'i global pazarda farklı kılan unsurlar neler?

Ersin Turgut: Bizim en büyük farkımız kaliteye verdiğimiz önem ve çözüm odaklı yaklaşımımız. Kalite, bizim için tartışılmaz bir öncelik. Dünya standartlarına uygun üretim yapıyoruz ve her zaman müşteri beklentilerini aşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Kenan Metal olarak uluslararası projelerde tercih edilen bir çözüm ortağı haline geldik.

Gölgelendirme sektöründe dünya çapında bir marka olma hedefimiz var. Sekiz yıldır yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz ve bu sürecin meyvelerini almaya başladık. İhracat yaptığımız ülke sayısını önümüzdeki yıl sonuna kadar 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu, bizim için oldukça önemli bir eşik olacak.

Soru: Teknolojik yenilikler Kenan Metal'in hedeflerine nasıl katkı sağlıyor?

Ersin Turgut: Teknolojiye yaptığımız yatırımlar, bizi hem bugün hem de gelecekte farklı bir noktaya taşıyor. Dijital dönüşüm projeleri sayesinde üretim hatlarımızı daha verimli ve hızlı hale getiriyoruz. Akıllı fabrikalar ve otomasyon sistemleri sayesinde sürekli gelişim sağlarken, aynı zamanda maliyetleri optimize ediyoruz. Bu durum, sadece rekabet gücümüzü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu üretim süreçlerini destekliyor.

Soru: Sürdürülebilirlik konusunda ne gibi adımlar atıyorsunuz?

Ersin Turgut: Sürdürülebilirlik, şirketimizin en önemli stratejik hedeflerinden biri. Yatırımlarımızı bu prensip doğrultusunda yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızla enerji verimliliğini artıracak, çevresel etkileri azaltacak projelere odaklanıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler sunarak hem çevreye hem de ekonomiye katma değer sağlıyoruz.

Kenan Metal olarak bugün olduğu gibi yarın da yenilikçi ürünlerimizle sahada fark yaratmaya ve Türkiye'yi global arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.

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