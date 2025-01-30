2025’te emekli promosyonları ne kadar olacak? Mart ayına dikkat!

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edenler için promosyon tutarları da güncellenecek.

2024 yılında emekli maaşlarını taşıyanlara sunulan banka promosyonları, kamu bankalarında 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda ise 21 bin TL'ye kadar emekli promosyonu kampanyaları bulunuyor.

2025 yılında, promosyon tutarlarının yeni anlaşmalarla birlikte kamu bankalarında 12 bin TL ile 18 bin TL arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda ise her yıl olduğu gibi bu yıl da artış göstermesi ve yaklaşık yüzde 50 oranında artması öngörülüyor.

Emeklilerin beklediği promosyon rakamları, bankalar arasında başlayacak yarışla şekillenerek mart ayında belli olacak. Henüz devam eden bir maaş promosyon anlaşması olan kişiler cayma bedelini ödeyerek yeni bir promosyon anlaşması da yapabiliyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MART AYI KRİTİK

Enuygunfinans.com İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, 2024 yılında SGK ile 19 banka arasında yapılan promosyon anlaşmasının güncelleneceğini ve yeni protokolle birlikte mart ayında promosyon tutarlarının artmasının beklendiğini belirtti.

Adıyaman, 2025 emeklilik promosyonlarıyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu: “Emeklilerin heyecanla beklediği promosyon rakamları, bankalar arasında başlayacak rekabetle şekillenecek. Emeklilerin bu süreçte acele etmemesi ve en yüksek teklifleri değerlendirebilmek için SGK’nın protokolünü beklemesi gerekiyor. Kamu bankalarının öncülük edeceği promosyon kampanyalarının, mart ayında duyurulması planlanıyor.

3 YIL TAAHHÜD ŞARTI

Adıyaman, promosyon ödemesinden maaşlarını aynı bankadan almayı taahhüt eden ve 3 yıl süreyle bu taahhüde bağlı kalan emeklilerin faydalanabildiğini belirtti. Mevcut promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir bankayla çalışmak isteyen emeklilerin ise erken iptal durumunda geri ödeme yapmaları gerektiğini hatırlattı.

PROMOSYON TALEBİ NASIL YAPILIYOR?

Promosyon talebi banka şubelerinden, internet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya ATM'lerden yapılabiliyor.

DAHA YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKAYA GEÇME ŞARTLARI NELER?

Emekliler, promosyon tutarının düşük olduğunu düşünüyorsa daha yüksek ödeme yapan bir bankaya maaşlarını taşıyabiliyor. Ancak bu işlemi gerçekleştirebilmek için, aylık maaşı karşılığında kredi kullanılmamış olması (kredili mevduat hesabı olup da kullanılmayanlar ile kredi kartı hariç), mevcut bankaya promosyonla ilgili taahhütname, virman, takas veya mahsup talimatı verilmemiş olması, bankadan daha önce promosyon ödemesi alınmamış ya da alınmışsa üzerinden üç yıl geçmiş olması ve bankacılık işlemlerini etkileyen herhangi bir sorunun bulunmaması gerekiyor.

BANKADAN AYRILANLAR PROMOSYONU İADE EDİYOR

Mevcut promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir bankaya geçmek isteyen emekliler ise erken iptal durumunda kalan süreye göre promosyon tutarını iade ederek maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Örneğin, 3 yıl için anlaşarak 12 bin TL emekli promosyonu alan bir kişinin 1 yıl sonra bankadan ayrılmak isterse, kalan 2 yıl için aldığı promosyonun iadesini yapması gerekiyor. Bu durumda, bankaya 8 bin TL geri ödemek zorunda. Adıyaman, bankaların şartlarının değişebileceğini ve en güncel bilgiye ulaşmak için doğrudan bankalarla iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti.