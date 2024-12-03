28. EMITT Fuarı, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak

Uluslararası turizm dünyasının buluşma noktası olan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, her yıl 30.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlıyor. 28. EMITT Fuarı, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

EMITT Turizm Fuarı, Türkiye'nin Turizm Sektörünü Dünyaya Açan Kapı Olmaya Devam Ediyor!

EMITT Turizm Fuarı, 27 yıldır Türkiye’de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilen bir platform olan EMITT’e her yıl ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler katılıyor.

Geçtiğimiz yıl 27’ncisi gerçekleşen EMITT Turizm Fuarı’nda 4 gün boyunca 43 ülkeden gelen 220 VIP davetli tur operatörü yer aldı ve 3.158’i uluslararası olmak üzere, toplamda 28.386 ziyaretçi ağırlandı. Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Kuzey Kıbrıs, Venezuela başta olmak üzere 28 ülkeden 653 katılımcı firma, fuara katılım sağladı. Toplam rakamın %11’lik diliminde uluslararası ziyaretçileri ağırlayan EMITT Turizm Fuarı, 27 yıllık tarihinin en yüksek uluslararası ziyaretçi oranına ulaştı. Konferans programı kapsamında 22 farklı oturumda, 4 gün 4 temada, turizm sektörü gündem konuları ekseninde 25 iş birliği ile gerçekleşen oturumlarda, birbirinden değerli 45’ten fazla sektör profesyoneli, fuar ziyaretçileri ile bir araya geldi. Katılımcı firmaların gerçekleştirdiği Ana Fuaye Sahne Etkinlikleri ve Katılımcı Stant Etkinlikleri kapsamında 20’den fazla Sahne ve Stant Etkinliği, fuar ziyaretçileri ile buluştu.

Sunduğu iş birliği fırsatları ile geçtiğimiz yıl 500 milyon Euro'ya yakın iş hacmi sağlayan fuar, bu yıl ülke ekonomisine sunduğu katma değeri artırmayı hedefliyor. Türk turizminin daha da büyümesine ve çeşitlenmesine katkı sağlayan bu fuar, her yıl binlerce turist ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini artırıyor.

EMITT Fuarı’nın Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “EMITT Fuarı’nda geçtiğimiz yıl turizm sektörüne yönelik 2024 yılı ve sonrası için öngörülerimizi paylaşarak, çözüm önerileri üzerinde durduk. Sektörü etkileyen en büyük buluşma noktalarından EMITT İş Geliştirme Etkinlikleri’nde 4 ana gündem konusu ‘Seyahat Trendleri’, ‘Sağlık Turizmi’, ‘Sorumlu Turizm’ ve ‘Seyahat Teknolojileri’ etrafında şekillendi ve bu konular; sektör liderleri, 70’i aşkın uzman isim ve 30 farklı önder kurum iş birliğinde mercek altına alındı. 27 yıllık EMITT tarihinin en yüksek uluslararası ziyaretçi oranına ulaştık. Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan EMITT’te katılımcıların daha fazla fayda sağlayıp daha verimli görüşmeler yapılabilmesi için geliştirilen B2B randevu sistemi ile tüm katılımcılarımız 43 ülkeden 220’yi aşkın davetli tur operatörüyle önceden randevulaşarak görüşme imkânına sahip oldu.” açıklamasında bulundu.

Turizm sektöründeki önemli rakamlara değinen Hacer Aydın, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Uluslararası turizm sektöründe 2024 yılında turist sayısının 1,5 milyar kişiye, turizm gelirlerinin ise 1.575 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında ise 1,62 milyar turist ve 1,65 trilyon dolar gelir öngörüsü bulunuyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda pandemi salgını büyüklüklerine 2024 yılında ulaşılacak ve aşılacaktır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefliyor. 2025 yılı için de 65 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefi bulunuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 49,18 milyon olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre ise 2024 yılının ilk üç çeyreğinde Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 6,6, Türkiye’ye gelen yurt dışında yaşayan Türk turistlerin sayısı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdi. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok turist Rusya’dan gelirken; Rusya’dan sonra en çok turist Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan’dan geldi.”

3 gün boyunca binlerce katılımcıyı ağırlayacak EMITT Fuarı’na Bulgaristan, Japonya, KKTC, Venezuela, Sırbistan, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Özbekistan, Brezilya, Malta, Seyşeller, Küba, İtalya ve Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke katılım sağlayacak. Ayrıca fuarda, Yunanistan ve Çin’den de bireysel katılımcılar yer alacak.

5 Şubat 2025 tarihinde başlayacak fuarın ilk gününde resmi açılış töreni sonrası konferans sahnesinde sektörün 2024 yılı değerlendirmesi yapılacak ve 2025 öngörüleri masaya yatırılacak. Turizm sektöründe karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkmak için atılması gereken cesur adımlar da konuşulacak. Ayrıca, global trend raporları paylaşılarak gelenekselleşen Başkanlar Oturumu ile gelecek dönem projeksiyonu sunulacak.

Fuar programının 2. gününde ise tematik paneller ile sektör oyuncularının iş birliği yaparak nasıl daha dayanıklı bir turizm modeli oluşturabilecekleri ele alınacak. Sektöre ilham verecek yıldız isimler, influencerlar ve sektörün önemli otel zincirleri, hizmet sağlayıcıları ile yerli ve yabancı destinasyonlar konferans sahnesinde olacak.

Fuar programının son gününde; teknoloji, sürdürülebilirlik, alternatif turizm ve yapay zekâ yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğine dair iyi örnekler ve stratejiler paylaşılacak. İzleyicilerin yeni fikirler geliştirebileceği ve yaratıcı çözümler bulabileceği interaktif tartışmalar kurgulanacak.

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