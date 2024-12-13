Türkiye’de para basma yetkisine sahip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basımı için çalışma yürüttüğü ve para kalıplarının hazırlandığı iddia edildi. CNBC-e'nin ulaştığı yetkililer 500 ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin iddiaları doğrulamadı.



PAYI YÜZDE 80'İ AŞTI

Şu an tedavülde 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. 200 TL'lik banknotlar 01 Ocak 2009'da ilk olarak tedavüle girmişti. Merkez Bankası verileri 16 yılda 200 TL’lik banknotların payının yüzde 403 artarak yüzde 16’dan yüzde 80,4’e çıktığını ortaya koydu. En büyük banknotun kullanımdaki payının artması da yeni banknot basımı iddialarının artmasına neden olmuştu.

'İHTİYAÇ GÖRÜLÜRSE'

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos’ta '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddiaları için, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız” demişti.

TCMB ilk olarak 200 TL'lik banknotları E-9 emisyon grubu çerçevesinde 1 Ocak 2009 yılında piyasaya sürüldü. Birinci tertip bu banknotlar önde Mustafa Kemal Atatürk, arkada ise Yunus Emre'nin portresini taşıyordu. İlk banknotlarda dönemim TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Doç Dr. Erdem Başçı'nın imzasını taşımaktaydı. Sonraki dönemlerde sekiz farklı tertip para piyasaya sürüldü. Bunların yedisinde yeni tertip 200 TL'ler piyasada kullanıldı. 200 TL banknot halen TCMB'nin çıkardığı en yüksek değere sahip kağıt para konumunda.