Galatasaray ile AZ Alkmaar maçında 5G kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test ise Rams Park Arena'da, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." açıklamasının ardından, ilk 5G sinyali bu akşam deneyimlenecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Turkcell tarafından kurulan baz istasyonlarıyla bu akşam oynanacak maçta ilk 5G sinyali verilecek. Yapılacak kapsamlı testler sonrasında 24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise stadyumdaki seyirciler 5G teknolojisini deneyimleyebilecek.

Turkcell'in 5G hizmetinden faydalanabilmek için 5G uyumlu cihaza ve 4.5G sim karta sahip olunması gerekirken, bu koşulları sağlayan Turkcell abonelerinin 5G yazıp 2200'a kısa mesaj göndererek 5G deneyimini aktive etmesi gerekiyor.

‘YATIRIM VE HAZIRLIKLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ’

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, stadyum gibi internetin yoğun kullanıldığı kalabalık ortamlarda 5G performansını görme açısından söz konusu etkinliğin çok önemli olduğunu belirtti.

Koç, bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G teknolojisini test etmek ve deneyimletmek adına Galatasaray-AZ Alkmaar ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmalarının uygun ortamlar olduğunu düşündüklerinin altını çizdi.

Turkcell olarak, 5G çalışmalarına uzun zaman önce başladıklarını hatırlatan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Temmuz 2022 itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın liderliğinde 5G teknolojisini ilk kez İstanbul Havalimanı'nda üç operatöre de servis verecek şekilde hizmete sunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda 5G takvimi yaklaşırken, biz de bu konudaki yatırım ve hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhale sürecinin tamamlanarak 5G'nin 2026'da tam olarak devreye alınmasıyla, Turkcell abonelerinin ortalama internet hızları mevcudun da üzerine çıkacak. Bu da daha hızlı veri transferi, düşük gecikme süreleri ve yüksek kaliteli bağlantılar sağlayacak."

‘TÜRKİYE’Yİ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE HAZIRLIYORUZ’

Türk Telekom da bugün oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçında abonelerini 5.5G deneyimiyle buluşturacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Dünya ortalamasının üzerinde bir oranla LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağladık. Gerçekleştirdiğimiz ilklerimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve 5.5G ekosistemine katkımızla Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

5.5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda dünya trendlerine yön verecek çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Önal, Türk Telekom olarak, bu bağlantıların önemine işaret eden birçok çalışmayı şimdiden hayata geçirdiklerini anımsattı.

Vodafone Türkiye de bu akşam 20.45'te oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar​​​​​​​ maçında, futbolseverlere 5G teknolojisi sunacak. AA