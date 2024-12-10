650 milyon liralık ticaret bekleniyor

Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika ile Rusya-BDT bölgelerindeki bebek ve çocuk ürünlerine dair sektör ihtiyaçlarını, 30 yılı aşkın süredir başarıyla karşılayan CBME Türkiye, 120’den fazla ülkeden perakendeciler, büyük mağazalar, e-ticaret siteleri, toptancılar, üreticiler, marka sahipleri, tedarikçiler, satın alma ofisleri ve ithalatçılar ile distribütörleri ağırlayacak. Fuar süresince 650 milyon liralık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Anne Bebek ve Çocuk Dünyası Bu Fuarda Buluşuyor

Bu yıl 42.’si düzenlenen CBME Türkiye’de; ‘Bebek Çocuk Taşıma ve Güvenlik Araç Gereçleri’, ‘Bebek Bakımı ve Beslenmesi’, ‘Yeni Doğan ve Bebek Giyim’, ‘Çocuk ve Genç Giyim’, ‘Abiye Giyim’, ‘Pijama, Çorap, Çamaşır ve Aksesuar’ ile ‘Mobilya ve Ev Tekstili Ürünleri’ kategorilerinde binlerce ürün bir arada sergilenecek.

İhracat Fırsatları, Trendler, Sürdürülebilirlik ve E-Ticaret Konuşulacak

CBME Türkiye’nin genişleyen etkinlik programı kapsamında fuarın ilk günü anne, bebek ve çocuk ürünleri sektöründe Afrika kıtasına ihracat fırsatları semineri ile CBME China ekibi tarafından Uzakdoğu pazarına dair paylaşımlar gerçekleştirilecek. 12 Aralık Perşembe günü, artık geleneksel hale gelen WGSN Trend Seminerleri’nde 2025 bebek ve çocuk giyimini etkileyen makro faktörler ile renk, desen, kumaş, giyim ve aksesuar ürünleri hakkında ipuçları anlatılacak.

CBME Türkiye, sektörün kadın girişimcilere destek oluyor

Ayrıca CBME Türkiye’nin sektörün kadın girişimcilerine destek olmak amacıyla başlattığı Women in Charge isimli proje kapsamında, fuara gelen kadın profesyonellerin sektörel deneyimlerini ve bilgi birikimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri özel bir bölüm yer alacak.

