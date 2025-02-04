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'Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur’

Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma konulu özel zirve toplantısında ABD'deki Donald Trump yönetimi tarafından uygulanacağı açıklanan ek gümrük vergilerinin her iki tarafın da zararına olacağını bildirdi.

04 Şubat 2025 | 11:38
'Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur’

Zirve devam ederken bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, liderler ilk oturumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den sonra AB ülkelerine yönelik ek gümrük vergileri getireceği yönündeki açıklaması üzerine "transatlantik ilişkiler" başlığı görüşüldü.

Liderler, derin kökleri olan ABD-AB ortaklığının değerini vurgularken, "sorun ortaya çıktıkça çözüm bulunması gerektiği" konusunda uzlaştı.

ABD ile AB arasındaki gümrük vergilerinin her iki taraf için de zararlı olacağı konusunda fikir birliğine varan AB liderleri, ayrıca Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'a ilişkin söylemini de ele aldı.

Danimarka'ya tam destek ve dayanışmalarını dile getiren AB liderleri, uluslararası hukukun ilgili ilkelerine vurgu yaptı.

Zirvenin ikinci bölümünde ise Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu savunma yetenekleri, farklı finansman seçenekleri, yönetişim, rekabet gücü ve endüstriyel tabanı güçlendirme gereksinimi masaya yatırıldı.

Liderler, savunma konusundaki oturum sırasında, AB Komisyonu tarafından, Birliğin savunma stratejisine dair hazırlanan ve gelecek ay açıklanması planlanan "beyaz bülten"e dair katkılarını da sundu.

ABD, Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmiş, Başkan Trump, AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulayabileceklerine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Trump, AB ülkesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini de aralıklarla yineliyor. AA

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