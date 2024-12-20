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AB, Nvidia'nın Run:ai'yi satın almasını onayladı

Avrupa Birliği (AB), ABD'li çip şirketi Nvidia'nın İsrailli startup Run:ai'yi 700 milyon dolara satın almasına onay verdi.

20 Aralık 2024 | 15:13
AB, Nvidia'nın Run:ai'yi satın almasını onayladı

AB Komisyonu, Nvidia'nın Run:ai'yi satın almasının Avrupa piyasasında rekabet endişesine neden olmayacağı sonucuna varıldığını ve işlemin koşulsuz olarak kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, iki şirketin faaliyet alanlarının örtüşmediği vurgulandı.

Nvidia, nisan ayında, müşterilerin yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla yazılım sağlayıcısı Run:ai'yi 700 milyon dolara satın almak üzere anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

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5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
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Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
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