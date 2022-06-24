Geçtiğimiz Nisan ayında 10 yılın ardından ilk kez abone sayısında düşüş bildiren Netflix, Mayıs ayındaki 150 kişinin ardından Haziran ayında da 300 kişiyi işten çıkardı.

Dünya çapında 220 milyon abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix, art arda ikinci ay işten çıkarma yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz Nisan ayında 10 yılın ardından abone sayısında düşüş yaşadığını açıklamasının ardından 150 kişinin işine son veren platform, Haziran ayında da çoğunluğu ABD bürosunda çalışan 300 kişiyi işten çıkardığını duyurdu.

Netflix yaptığı açıklamada, diğer alanlarda işe almaya devam ettiğini de söylerken, “İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya ve buna paralel olarak maliyetlerimiz artmaya devam ederken, bu ayarlamaları, daha yavaş gelir büyümemiz için yaptık” ifadelerini kullandı.

ABONE FİYATINDA ARTIŞA GİTMİŞTİ

Disney Plus ve Amazon Prime Video gibi rakip platformların piyasaya sürülmesiyle son yıllarda şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kalan Netflix, yakın zamanda başta ABD, İngiltere olmak üzere abone kayıplarına katkıda bulunan fiyat artışına gitmişti.

Yayın platformu, abone sayısının bu yılın başlarında 200 bin düşmesinin ardından Temmuz ayına kadar olan üç ayda iki milyon daha düşmesini beklediğini vurguladı.

GELİR KAYBINA REKLAM ÇÖZÜMÜ

Geçtiğimiz gün açıklamada bulunan CEO Ted Sarandos, Netflix’in fiyata duyarlı kitlelere hitap etmek için yeni reklam ortaklıkları araştırırken birçok şirketle görüştüğünü söyledi.

Sarandos, “Bugün bildiğiniz gibi Netflix’e reklam eklemiyoruz. ‘Hey, daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim’ diyen insanlar için bir reklam katmanı ekliyoruz” dedi.