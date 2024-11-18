Her yıl uluslararası anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörünü İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturan CBME Türkiye, 1.000’den fazla markanın katılımıyla kapılarını 42. kez açmak için gün sayıyor. Bebek ve çocuk ürünlerinde 2025 trendlerinin vitrine çıkacağı fuar, sektörün tüm paydaşlarına yönelik ilham verici sunumlara da ev sahipliği yapacak.

11 – 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecekleri CBME Türkiye 2024’ün seminer programının genişlediğini söyleyen Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Sektördeki kadınların sesi olmak adına onlara özel bir platform kurguluyoruz. Aynı zamanda anne, bebek ve çocuk ürünleri sektöründe Afrika kıtasına ihracat fırsatları seminerimiz olacak. Bu sene bir başka yenilik olarak CBME China ekibimiz, Uzakdoğu pazarına dair paylaşımlarda bulunacak. Artık geleneksel hale gelen WGSN Trend Seminerleri’nde ise 2025 bebek ve çocuk giyimini etkileyen makro faktörler ile renk, desen, kumaş, giyim ve aksesuar ürünleri hakkında ipuçları paylaşılacak” dedi.

Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika ile Rusya-BDT bölgelerindeki bebek ve çocuk ürünlerine dair sektör ihtiyaçlarını, 30 yılı aşkın süredir başarıyla karşılayan CBME Türkiye, 120’den fazla ülkeden perakendeciler, büyük mağazalar, e-ticaret siteleri, toptancılar, üreticiler, marka sahipleri, tedarikçiler, satın alma ofisleri ve ithalatçılar ile distribütörleri ağırlamaya hazırlanıyor. Anne ve hamilelik ürünlerinden yenidoğan, bebek ve genç modasına, bebek taşıma ve güvenlik araçlarından beslenme ve bakım ürünlerine, ev tekstilinden aksesuarlara kadar binlerce ürünün bir arada sergileneceği fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine yeni ufuklar açacak seminerlere de ev sahipliği yapacak. CBME Türkiye 2024 seminerleri kapsamında, uzman konuşmacılar Afrika ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik ihracat fırsatlarını anlatacak. Fuarın geleneksel WGSN Trend Seminerleri’nde ise, bebek ve çocuk giyimindeki yenilikler, gelecek sezonun tasarımları, ana renkler ve trend desenlere dair ipuçları paylaşılacak.