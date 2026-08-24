ESTA Construction, ENR Dünya Sıralamasında Yükselişini Sürdürüyor: Dünyanın En Büyük 71’inci Uluslararası Müteahhidi

Uluslararası inşaat sektörünün en saygın ve kabul gören küresel referanslarından Engineering News-Record (ENR), dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlerini şirketlerin kendi ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri gelirler üzerinden değerlendiriyor. Sektörün küresel ölçekteki rekabet gücünü ve şirketlerin uluslararası pazardaki konumlarını ortaya koyan bu prestijli sıralamada ESTA Construction, 71’inci sıraya yükselerek dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri arasındaki konumunu daha da güçlendirdi.

Bugün 150’yi aşkın uluslararası projeye imza atan ESTA Construction, ENR “Top 250 International Contractors” listesinde dünya genelinde 71’inci, Türkiye’de ise 5’inci sırada yer alıyor. Büyük ölçekli ve yüksek teknik uzmanlık gerektiren projeleri farklı coğrafyalarda hayata geçirme kabiliyeti; güçlü proje yönetimi, mühendislik ve uygulama yetkinliğiyle birleşerek ESTA’yı Türkiye’den doğan ve dünya ölçeğinde rekabet eden en güçlü başarı hikâyelerinden biri haline getiriyor.

Küresel ölçekte güçlü bir proje portföyü

Bu yolculuğun kilometre taşlarını, kendi alanlarında dünyanın en büyük, en ileri ve en stratejik yatırımları arasında gösterilen projeler oluşturuyor. İleri üretim teknolojileri ve yıllık yaklaşık 2,7 milyon tonluk kapasitesiyle küresel polimer endüstrisinin önemli üretim merkezlerinden Amur Gas Chemical Complex; Avrupa’nın önde gelen selüloz ve karton üretim tesislerinden Ust-Ilimsk Pulp and Paper Mill; günlük 2,4 milyon varillik tasarım kapasitesiyle Irak’ın güney petrol ihracat sisteminin kritik altyapı yatırımlarından SL3 Crude Oil Export Facility Reconstruction; yıllık 10 milyon ton kapasitesiyle dünyanın en büyük pellet üretim kompleksleri arasında yer alan Severstal Pellet Production Plant…

ESTA’nın küresel imzası yalnızca dünyanın en büyük endüstriyel yatırımlarıyla sınırlı değil. Şirketin uluslararası deneyimi; ileri teknoloji gerektiren üretim tesislerinden çağdaş şehirlerin simgesine dönüşen mimari yapılara, spor komplekslerinden doğa ve yaşamı buluşturan özel projelere uzanıyor. UEFA’nın en yüksek standartlarında hayata geçirilen ve ileri teknolojik altyapısıyla Rusya’nın prestijli spor yapılarından biri olan Krasnodar Stadyumu; Mercedes-Benz üretim tesisi ve 22 hektarı aşan alanında doğayı, sanatı ve mimariyi sıra dışı bir peyzaj deneyiminde buluşturan Galitsky Park, ESTA’nın farklı disiplinlerde ulaştığı uluslararası yetkinliğin dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor.

Başarının ardındaki 20 yıllık vizyon

Bu başarının merkezinde, ESTA Construction Kurucusu Bahattin Demirbilek’in 20 yılı aşan uluslararası deneyimi ve detaydan bütüne uzanan tavizsiz mükemmeliyet anlayışı yer alıyor.

20 yılı aşan bu birikim, bugün 1.500’ü aşkın mühendisten oluşan güçlü teknik kadrosu, 20.000 çalışanı ve yeniliği odağına alan AR-GE kültürüyle geleceğe taşınıyor. Yapay zekâ destekli mühendislik ve statik hesaplama modellerinden enerji verimliliğine, karbon ayak izini azaltan teknolojilerden geleceğin akıllı yapı sistemlerine uzanan çalışmalar; ESTA’nın mühendisliği yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir disiplin olarak değil, yarının dünyasını şekillendirmenin güçlü bir aracı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Ancak Bahattin Demirbilek’in vizyonunda bir yapının gerçek değeri yalnızca ölçeği, teknolojisi ya da mühendislik başarısıyla ölçülmüyor. Asıl değer; insan hayatında bıraktığı izde, yaşama kattığı nitelikte ve gelecek kuşaklara taşıdığı anlamda ortaya çıkıyor.

ESTA Construction, dünyanın farklı coğrafyalarında şekillenen bu birikimi ve mükemmeliyet anlayışını bugün Türkiye’de Benesta ile yeni bir yaşam vizyonuna dönüştürüyor. Benesta Benleo Acıbadem, Benesta Center Bahçelievler ve Benesta Centro ile İstanbul’un farklı noktalarında yeni nesil projelere imza atan Benesta; nadir olanın, özenle yaratılanın ve kolayca tekrarlanamayanın farklı bir değere sahip olduğu anlayışından yola çıkıyor.

Demirbilek’in insana ve doğaya, tarihe ve arkeolojiye, sanata, tasarıma olan tutkusuyla şekillenen Benesta, ESTA’nın 20 yılı aşan küresel deneyimini yaşamın niteliğini yükselten bütünsel bir yaklaşımla buluşturuyor. Dünyanın en iyileriyle çalışan, malzemeden mimariye, doğadan sanata her ayrıntıyı aynı özenle ele alan Benesta; yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren yapılar değil; yaş aldıkça güzelleşen, yaşandıkça anlam kazanan ve İstanbul’un geleceğine miras kalacak eserler yaratıyor.