AKOM'dan İstanbul'a cumartesi uyarısı

AKOM'dan 21 ve 22 Aralık için yapılan bilgilendirmede "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde cumartesi (yarın) sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 15 dereceler civarındaki sıcaklıkların 10 dereceler civarına gerileyeceği öngörülüyor. Pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yerel olarak gök gürültülü ve kuvvetli olabileceği, yağış anında rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-60 km/s) esebileceği tahmin ediliyor. Fırtına ve yağış nedeniyle ciddi bir olumsuzluk yaşanması beklenmemekle birlikte vatandaşlarımızın dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

METEOROLOJİNİN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTALAR



Meteorolojin haftalık (21 - 27 Aralık 2024) tahmininde ise şu bilgiler paylaşıldı: "Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının artarak batı kesimler ile zamanla doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor". Öte yandan Meteorolojinin 5 günlük tahmin haritaları şöyle:



