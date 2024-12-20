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AKOM'dan İstanbul'a cumartesi uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığının (AKOM) uyarısına göre, İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 5 derece birden düşecek.

20 Aralık 2024 | 20:24
Son Güncellenme: 20 Aralık 2024 | 20:29
AKOM'dan İstanbul'a cumartesi uyarısı

AKOM'dan 21 ve 22 Aralık için yapılan bilgilendirmede "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde cumartesi (yarın) sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 15 dereceler civarındaki sıcaklıkların 10 dereceler civarına gerileyeceği öngörülüyor. Pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yerel olarak gök gürültülü ve kuvvetli olabileceği, yağış anında rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-60 km/s) esebileceği tahmin ediliyor. Fırtına ve yağış nedeniyle ciddi bir olumsuzluk yaşanması beklenmemekle birlikte vatandaşlarımızın dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

METEOROLOJİNİN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTALAR

Meteorolojin haftalık (21 - 27 Aralık 2024) tahmininde ise şu bilgiler paylaşıldı: "Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının artarak batı kesimler ile zamanla doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor". Öte yandan Meteorolojinin 5 günlük tahmin haritaları şöyle:


 

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Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
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